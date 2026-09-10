ففي حين ادعى أسطورة المنتخب الفرنسي أن أوليسي تفوق في الأداء على زميله في الفريق العام الماضي، رفض جناح بايرن ميونخ هذا الرأي رفضًا قاطعًا، وأعرب عن دعمه الكامل لهاري كين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 متفوقًا على كيليان مبابي؛ نجم ريال مدريد، بعد موسم مذهل.
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مايكل أوليسي معارضًا رأي تييري هنري: لم أكن اللاعب الأفضل في الموسم الماضي وهاري كين يستحق الكرة الذهبية
نجوم البافاري يتحدون خلف كين
برز كين كأحد المرشحين الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وقد أبدى زملاؤه في النادي دعمهم الكامل له. ونشر نادي بايرن ميونخ مقطع فيديو على إنستجرام ظهر فيه المرشحون المختارون من النادي وهم يؤيدون قائد منتخب إنجلترا.
ولم يتردد أوليسي، المرشح أيضًا للجائزة إلى جانب دايوت أوباميكانو، عندما سُئل عن سبب استحقاق كين للفوز بالجائزة، فأجاب ببساطة: «لأنه كان أفضل لاعب في الموسم الماضي».
حقق كين أرقامًا مذهلة طوال الموسم، حيث سجل 61 هدفًا في جميع المسابقات، بما في ذلك 36 هدفًا في الدوري الألماني، كما سجل ثلاثية لا تُنسى في نهائي كأس ألمانيا لترسيخ حظوظه في الفوز بأرفع جائزة فردية.
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أشاد الجميع بالمهاجم لموقفه المتسم بالتضحية
وأبدى لويس دياز نفس القدر من الحماس عند تقييم مزايا زميله كين، مشيرًا إلى أن تأثيره يتجاوز بكثير قدرته على إنهاء الهجمات: "إنه يفعل كل شيء. إنه يهاجم، ويدافع، ويصنع الأهداف".
وأضاف: "لقد كان أحد أفضل الهدافين في العالم بأسره الموسم الماضي. لهذا السبب أعتقد أنه يستحق ذلك. 100%. إنه دائمًا ما يطمح للمزيد، ويرفض التوقف عند ما حققه، ويساعدك كزميل في الفريق على التطور".
وكرر جوشوا كيميتش هذه المشاعر قائلاً: "بصرف النظر عن الأهداف، فهو مهم للغاية للفريق. الأهم هو أن الفريق يفوز، وهو دائمًا ما يرغب في المساعدة بتسجيل الأهداف. إذا كنا متقدمين بالفعل 3-0 ولم يسجل هو، فهذا ليس سببًا ليكون غير سعيد".
آراء متباينة في السباق نحو المجد
ومع ذلك، فإن الدعم الجماعي الذي حظي به كين في ميونخ يتناقض بشكل حاد مع الجدل المحتدم في أوساط كرة القدم الأوروبية. فقد جادل هنري مؤخرًا بأن مبابي يستحق الصدارة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أوليسي كان في الواقع أفضل من كين على الصعيد المحلي، قائلًا: "أعتقد أن الأمر هذا العام أكثر تعقيدًا بعض الشيء... هاري كين، وهذا ليس رأيي الشخصي، لكن أفضل لاعب في ألمانيا العام الماضي كان مايكل أوليسي".
ومع حصول مرشحين مثل رودري ولامين يامال على دعم كبير أيضًا، تظل النتيجة النهائية عرضة لتدقيق شخصي مكثف.
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ما هي الخطوة التالية للمرشحين للجوائز؟
سيسعى كين إلى الحفاظ على مستواه الرائع على أرض الملعب قبل أن يتضح مصيره على الساحة العالمية. وستُتوج قائمة المرشحين المكونة من 30 لاعباً بتسليم الجائزة المرموقة في حفل فخم يضم نخبة من النجوم في لندن يوم 26 أكتوبر.
وسيعرف عالم كرة القدم قريباً أخيراً ما إذا كان كين أم مبابي هو من سيحصد رسمياً جائزة الكرة الذهبية.
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