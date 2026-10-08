تشير التقارير إلى أن مستويات مايكل أوليسي المميزة مع المنتخب الفرنسي أجبر بايرن ميونخ على تقديم تنازل كبير بشأن عقده. فالنادي الألماني مستعد للخروج عن تقاليده عبر إدراج شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو في عقده الجديد، وذلك لصد اهتمام ريال مدريد.
هل يستسلم ريال مدريد؟ بايرن ميونخ يكسر عاداته ويرضخ لمطالب مايكل أوليسي!
أوليسي يتألق على الساحة الدولية
شهد أوليسي ارتفاعًا مذهلاً في شعبيته خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فقد قدّم الجناح الأيمن الموهوب سلسلة من العروض الرائعة والمهيمنة مع منتخب فرنسا. وفي الحقبة الجديدة بقيادة زين الدين زيدان، سجّل جناح بايرن ميونخ أربعة أهداف وصنع هدفين في أربع مباريات.
ومن المنتظر الآن أن يعود المهاجم إلى ألمانيا قبل استئناف منافسات الدوري الألماني نهاية هذا الأسبوع. وستمنحه هذه المباريات المحلية المقبلة الفرصة المثالية للحفاظ على مستواه المتألق داخل الملعب، مع ممارسة مزيد من الضغط على إدارة بايرن في أروقة النادي.
- AFP
بايرن ميونيخ مستعد لكسر العادة
وخلف الكواليس، يسعى بايرن ميونخ بشدة إلى التفاوض لتمديد عقد المهاجم بشروط مجزية في أسرع وقت ممكن. ووفقًا لما ذكره Bild الصحفي كريستيان فالك، فإن النادي بات على استعداد تام للموافقة على مطلب محدد للغاية من محيط اللاعب بشأن مستقبله.
ويزعم التقرير أن بايرن مستعد لإدراج شرط جزائي في أي اتفاق جديد. ويمثل هذا بادرة حسن نية كبيرة من النادي، الذي عُرف تاريخيًا بتحفظه الشديد على تضمين مثل هذه الشروط الخاصة بالرحيل في عقود لاعبيه.
استراتيجية الرحيل بقيمة 200 مليون يورو
وتشير التقارير إلى أن الشرط الجزائي المقترح من المنتظر أن يصل إلى رقم مذهل يبلغ 200 مليون يورو. وقد صُمِّمت هذه القيمة الضخمة لتمنح المهاجم طريقاً واضحاً للخروج من ملعب أليانز أرينا، وإن كان باهظ الثمن للغاية، إذا ما قرر في نهاية المطاف البحث عن تحدٍّ جديد في مكان آخر.
ويتوق بايرن إلى حماية أصله الثمين وتقييد اللاعب الفرنسي على المدى الطويل. وقد غذّى الحاجة الملحّة المحيطة بهذه المفاوضات التعاقدية بشكل كبير ما تردد من إشاعات مستمرة الصيف الماضي ربطت الجناح بانتقال مدوٍّ إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.
- AFP
بيان قوي يعكس حجم الطموحات
سينصبّ تركيز أوليسي المباشر بالكامل على نقل مستواه الدولي المذهل إلى كرة القدم على مستوى الأندية. وأيّ عرضٍ مميّز آخر في دوري الدرجة الأولى الألماني لن يزيد موقفه إلا قوةً قبيل هذه المفاوضات الحاسمة والمستمرة بشأن العقد.
وإذا نجح الطرفان في إضفاء الطابع الرسمي على العقد الجديد، فسيكون ذلك بمثابة رسالة قوية عن نوايا نادي البوندسليجا.
وسيضمن الشرط غير المسبوق البالغ 200 مليون يورو أن ريال مدريد، وأيّ راغبٍ آخر في المستقبل، سيضطرّ إلى تحطيم أرقام الانتقالات القياسية تمامًا من أجل انتزاعه من ميونخ.
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