Goal.com
مباشر
Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
علي سمير

مشروع "هاري كين" الفاشل .. سيناريو دي بروينه وصلاح يتكرر مع تشيلسي وأوليسي آخر المواهب الضائعة!

فقرات ومقالات
مقال رأي
تشيلسي
بايرن ميونخ
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الألماني
ليفربول
مانشستر سيتي
كيفين دي بروينه
محمد صلاح
آرسنال
كريستال بالاس
ريدينغ
هاري كين

الجناح الفرنسي أصبح هدفًا لجميع كبار أوروبا وقيمته قد تتخطى 150 مليون يورو

مرة أخرى يثبت لنا نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يعرف كيفية استخدام موارده المالية أو البشرية، ومايكل أوليسي هو خير دليل على هذه النظرية التي تثبت صحتها يومًا بعد الآخر.

النجم الفرنسي أصبح الجناح الأكثر طلبًا في العالم على مدار الأشهر الماضية، بفضل المستويات المبهرة التي يقدمها مع بايرن ميونخ على كافة الأصعدة، سواء محليًا أو في دوري أبطال أوروبا.

نعم بايرن لديه هاري كين ولويس دياز ومانويل نوير والعائد من الإصابة جمال موسيالا، ولكن أوليسي هو اللاعب الأكثر إبهارًا الذي جعل كبار القارة يستعدون للدخول في سباق محتدم للحصول على خدماته بقيمة قد تزيد عن 150 مليون يورو.

الحديث مستمر عن ريال مدريد وليفربول، مما ينذر بصيف شاق ومتعب على النادي البافاري الذي يضم اللاعب ضمن صفوفه، ولكن ماذا عن تشيلسي؟ البلوز امتلكوا اللاعب وفرطوا فيه عندما كان ناشئًا، قصة ليست غريبة وسمعناها أكثر من مرة مع أسماء مختلفة!

  MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    بداية صعبة

    صاحب الـ24 سنة لعب في مرحلة الطفولة مع آرسنال عندما كان عمره 9 سنوات، ورحل عن المدفعجية في هذه المرحلة، مما يذكرنا كثيرًا بما حدث مع هاري كين، عندما ترك أكاديمية النادي اللندني وذهب لغريمه توتنهام، ليصبح أحد أهم أساطير الكرة الإنجليزية في وقت لاحق.

    الاختلاف هنا أن مشروع "هاري كين الجديد" فشل، لأن أوليسي انضم لتشيلسي، النادي الذي اعتاد على عدم منح اللاعبين الفرص والتركيز الأكبر على إنفاق الأموال الضخمة للتعاقد معهم بعد تألقهم في أماكن أخرى.

    أوليسي لم يستمر طويلًا في أكاديمية البلوز "كالعادة" ورحل إلى مانشستر سيتي وعمره 14 سنة، ولم ينجح في إثبات نفسه أيضًا ليقرر الابتعاد عن الكبار متجهًا إلى صفوف شباب ريدينج.

    موهبة اللاعب كانت تحت التهديد في هذه اللحظة، لم ينجح في إثبات نفسه مع الكبار "آرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي"، وربما تصبح الدوريات الأدنى هي مكانه لما تبقى من مشواره الكروية.

    تشيلسي أو سيتي كان يمكنهما تكرار مشروع هاري كين الذي تألق مع توتنهام بعد رحيله عن آرسنال، لكنهما فرطا في الفرصة وهما لا يعلمان أن أوليسي سيصبح من صفوة الأجنحة في أوروبا.


  Crystal Palace v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    الشخص الذي أنقذ مسيرته

    شون كونلون، المدرب الذي شاهد أوليسي يلعب لفريقه المحلي في غرب لندن عندما كان في السابعة من عمره، قال عن الجناح الفرنسي في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان":"اعتاد على تسجيل الأهداف والسيطرة على الكرة بصورة جيدة للغاية، يفكر بطريقة تسبق الجميع، ولديه قدرة على التنوع في التحركات وطرق المراوغة".

    وعلى الرغم من مغادرة كونلون لأكاديمية البلوز وذهابه إلى كوينز بارك رينجرز، إلا أنه أعجب كثيرًا بأوليسي، وأوصى زملائه السابقين في النادي بالتعاقد معه.

    وخلال وجوده في البلوز، حصل أوليسي على تدريبات فردية من الشركة الخاص بكونلون "We Make Footballer" وهي أكاديمية مختصة بتطوير اللاعبين الصغار في إنجلترا.


    وفي هذا السياق واصل كونلون حديثه:"عندما ذهب إلى تشيلسي بدأ يتألق بشكل أكبر، قدراته في ترويض الكرة أصبحت أكثر وضوحًا، وأصبح أكثر ذكاءًا من الناحية الكروية، ورحيله عنهم هو تأكيد على أنه لا توجد ضمانات في كرة القدم".

    كونلون حاول مساعدة أوليسي فيما بعد، ووضعه في عدة مباريات استعراضية من ترتيبه، وهنا شاهده العديد من الكشافة في العاصمة الإنجليزية لندن، وشعروا بالذهول من موهبته وقدراته الفائقة.

    ولعب الفرنسي 73 مباراة فيما بعد مع ريدينج، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 14، ليبدأ مشواره مع أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز عند الانتقال إلى كريستال بالاس في 2021، وهنا كانت الانطلاقة الحقيقية للنجم الشاب.


  Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    يعيش تجربة صلاح ودي بروينه

    مع مرور الزمن، أثبت الجناح المتألق أن تشيلسي الذي أنفق الملايين بصفة مستمرة في كل فترة انتقالات وتخطى حاجز المليار مع مالكه الجديد تود بولي، لا يعرف كيفية استغلال المواهب.

    نفس النادي الذي فرط في محمد صلاح بعدما تركه يرحل معارًا إلى فيورنتينا في يناير 2015، ثم روما، قبل الانتقال إلى ليفربول في 2017 ليصبح من أساطير النادي الإنجليزي بل البريميرليج على الإطلاق، هو ذاته الذي ترك أوليسي يرحل وفرط في موهبته.

    ونفس النادي أيضًا، هو الذي لم يؤمن بالبلجيكي كيفين دي بروينه، جلبه من جينك في 2012 وتركه دوامة الإعارات لينضم إلى فيرد بريمن ثم فولفسبورج، قبل الانضمام لصفوف مانشستر سيتي في 2015، والباقي مجرد تاريخ!

    هذا التاريخ كان من الممكن أن يتم تسطيره مع تشيلسي وليس مانشستر سيتي، تمامًا مثل صلاح، تخيل لو كان البلوز امتلكوا هذا الثنائي ومعه في وقت لاحق مايكل أوليسي!

    الغريب أن تشيلسي فشل في صيف 2024 عندما حاول إعادة أوليسي للنادي،حيث يستغل تلك الفرصة السانحة التي كانت ستغير شكل فريقه بدلًا من كل صفقات الأجنحة الفاشلة التي جاءت مؤخرًا، لينتقل اللاعب إلى بايرن ميونخ بنفس الميركاتو مقابل 53 مليون يورو.

    والآن، ومع تألقه بصفوف بايرن ميونخ، وتسجيل 18 هدفًا مع 29 تمريرة حاسمة في 43 مواجهة، وقيادته البافاري إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعب ضد باريس سان جيرمان، وسط أنباء اهتمام ليفربول وريال مدريد بضمه، يبدو أن أوليسي سيكتب التاريخ في أي مكان بأوروبا إلا تشيلسي، تمامًا مثل صلاح ودي بروينه!