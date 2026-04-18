مشروع "هاري كين" الفاشل .. سيناريو دي بروينه وصلاح يتكرر مع تشيلسي وأوليسي آخر المواهب الضائعة!

مرة أخرى يثبت لنا نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يعرف كيفية استخدام موارده المالية أو البشرية، ومايكل أوليسي هو خير دليل على هذه النظرية التي تثبت صحتها يومًا بعد الآخر.

النجم الفرنسي أصبح الجناح الأكثر طلبًا في العالم على مدار الأشهر الماضية، بفضل المستويات المبهرة التي يقدمها مع بايرن ميونخ على كافة الأصعدة، سواء محليًا أو في دوري أبطال أوروبا.

نعم بايرن لديه هاري كين ولويس دياز ومانويل نوير والعائد من الإصابة جمال موسيالا، ولكن أوليسي هو اللاعب الأكثر إبهارًا الذي جعل كبار القارة يستعدون للدخول في سباق محتدم للحصول على خدماته بقيمة قد تزيد عن 150 مليون يورو.

الحديث مستمر عن ريال مدريد وليفربول، مما ينذر بصيف شاق ومتعب على النادي البافاري الذي يضم اللاعب ضمن صفوفه، ولكن ماذا عن تشيلسي؟ البلوز امتلكوا اللاعب وفرطوا فيه عندما كان ناشئًا، قصة ليست غريبة وسمعناها أكثر من مرة مع أسماء مختلفة!