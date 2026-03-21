FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
Nino Duit

مايكل أوليز يبرع، لاعبان من بايرن يخطئان بشكل فادح: بايرن ميونيخ، التقييمات والتعليقات الفردية على المباراة ضد يونيون برلين

فاز بايرن ميونيخ على يونيون برلين بنتيجة 4-0، ووسع الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني إلى 12 نقطة، على الأقل مؤقتًا. وفيما يلي تقييم أداء لاعبي بايرن ميونيخ بشكل فردي.

بسبب الإصابات والإيقافات، لم يتوفر للمدرب فينسنت كومباني سوى تشكيلة محدودة. وضم مقاعد البدلاء بشكل أساسي لاعبين شباب، من بينهم إيربلين أوسماني (16 عامًا) وغويدو ديلا روفيري (18 عامًا) اللذان شاركا للمرة الأولى. لكن كومباني كان لا يزال يمتلك عددًا كافيًا من النجوم البارزين في التشكيلة الأساسية. 

وضع مايكل أوليز (43) وسيرج غنابري (45+1) فريق ميونيخ في المقدمة بهدفين متتاليين قبل نهاية الشوط الأول بقليل. وبعد الاستراحة، أضاف هاري كين (49) وغنابري مرة أخرى (67) هدفين آخرين.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: جوناس أوربيغ

    يبدو أنه حل محل الحارس الأساسي مانويل نوير للمرة الأخيرة في الوقت الحالي، حيث سيعود نوير إلى حراسة المرمى بعد انتهاء فترة المباريات الدولية. لم يواجه أوربيغ أي تهديدات تذكر طوال المباراة ضد يونيون، قبل أن يتصدى لتسديدة وو يونغ جيونغ بإنقاذ رائع (77). التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: يوسيب ستانيسيتش

    بدأ مرة أخرى في مركز الظهير الأيمن، لكنه تبادل الجوانب مع لايمر في بعض فترات الشوط الأول. وشكل ستانيسيتش تهديدًا من كلا الجانبين. في الدقيقة 29، أعد فرصة كبيرة لكارل من الجهة اليسرى. وفي الدقيقة 42، أرسل تمريرة حاسمة لغوريتزكا من الجهة اليمنى. كما شارك في صنع الهدف الثاني. بعد استبدال أوبامكانو، انتقل ستانيسيتش أخيرًا إلى مركز قلب الدفاع، ليكون ذلك نهاية رحلته بين المراكز. التقييم: 2.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييمات: دايوت أوبامكانو

    تلقى أوبامكانو بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة بسبب مخالفة تكتيكية. ورغم ذلك، واصل الدفاع بقوة حتى تم استبداله احترازياً في الدقيقة 61. التقييم: 3.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: مين جاي كيم

    أبهر في بناء الهجمات ببعض التمريرات الجيدة، وكان ثابتًا دفاعيًا. التقييم: 3.

    بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: كونراد لايمر

    بشكل عام، كان أداؤه أقل بروزًا من ستانيسيتش، لكنه قدم أيضًا لمسات جيدة. وقد أعد لايمر هدف كين الثالث. التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييمات: جوشوا كيميش

    كان حاضراً بقوة في قلب خط الوسط. أرسل كيميش بعض التمريرات الجيدة إلى الهجوم، وساهم في تسجيل غنابري للهدف الثاني بتمريرة عرضية من منتصف الملعب. التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: ليون جوريتزكا

    لم يشارك ألكسندر بافلوفيتش في التشكيلة بسبب مشاكل في الورك، لذا لعب غوريتزكا أساسيا مرة أخرى. في البداية، تسبب غوريتزكا بركلة حرة خطيرة لصالح يونيون بعد تدخل عنيف (22). ثم أظهر بعض اللمسات الهجومية الجيدة: في الدقيقة 42، أخطأ غوريتزكا في استلام تمريرة ستانيسيتش التي مرت بجوار المرمى، وبعد ذلك بوقت قصير، أعد هدف أوليس بتمريرة قوية في الهواء. التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: مايكل أوليسي

    كان منذ البداية أكثر لاعبي الجناح نشاطًا في صفوف ميونيخ. أظهر أوليسي مهاراته الفنية الرائعة عدة مرات، وأحدث اضطرابًا في صفوف الخصم بفضل انطلاقاته الديناميكية. في الدقيقة 39، كان تسديده غير دقيق بعض الشيء، لكنه سجل هدف التقدم لميونيخ بعد أربع دقائق بفضل حركة فردية رائعة. كانت حركته الراقصة قبل هدف غنابري الرابع مثيرة للإعجاب بنفس القدر. في الدقيقة 78، حال القائم دون تسجيله لهدفين. التقييم: 1.5.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، الملاحظات: لينارت كارل

    ظل هذه المرة في ظل زملائه في الهجوم، كما أنه أهدر العديد من الفرص. في الدقيقة 29، أخطأ كارل في تسديدة من موقع واعد، حيث ارتطمت الكرة بالقائم. وفي الدقيقة 57، لم يضبط الكرة بشكل صحيح على بعد حوالي خمسة أمتار من المرمى. تم استبداله بعد ذلك بوقت قصير. التقييم: 4.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: سيرج غنابري

    بعد أن اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين على التوالي، عاد غنابري إلى التشكيلة الأساسية — وأثبت أنه يستحق مكانه فيها. سجل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول ليجعل النتيجة 2-0، ثم سجل هدفًا آخر بعد الاستراحة ليجعل النتيجة 4-0. كان نشطًا للغاية بشكل عام. التقييم: 1.5.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييم: هاري كين

    سجل الهدف الثالث (3-0)، لكنه أهدر - مثل كارل - فرصتين هائلتين بشكل مثير للأسف. في الدقيقة 40، تجاوز كين حارس مرمى يونيون فريدريك رونو، لكنه سدد الكرة من مسافة قريبة لتذهب بعيدًا عن المرمى. وفي الدقيقة 89، سدد الكرة من أمام المرمى مباشرةً لكنها مرت على يسار المرمى. التقييم: 2.5.

  • بايرن ميونيخ - يونيون برلين، التقييمات: اللاعبون البدلاء

    رافائيل جويريرو: دخل الملعب في الدقيقة 61 بديلاً عن كارل، لكنه لم يقدم أداءً ملموساً بعد ذلك. التقييم: 3.5.

    توم بيشوف: حل محل أوبامكانو الذي كان حامل بطاقة صفراء، ولعب في مركز الظهير الأيسر. التقييم: 3.5.

    هيروكي إيتو: دخل بديلاً عن كيم في الدقيقة 71. بدون تقييم.

    مايكون كاردوزو: دخل الملعب قبل نهاية المباراة بقليل بدلاً من غنابري. بدون تقييم.

    إربلين أوسماني: حل محل غوريتزكا وخاض أول مباراة رسمية له مع بايرن ميونيخ وهو في سن 16 عامًا. بدون تقييم.

