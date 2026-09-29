ZUMA Press Wire
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ماوريسيو بوتشيتينو ينتقد مانشستر سيتي: لا توجد عقوبة كافية لهم!
مانشستر سيتي مُدان في حكم تاريخي
أكدت تقارير حديثة أنّ مانشستر سيتي أُدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة تتعلق بانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2009 و2018. وخلال هذه الفترة الممتدة على تسع سنوات، توّج الفريق المانشستري بثلاثة ألقاب في الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاث نسخ من كأس رابطة الأندية. واليوم باتت لحظات أسطورية من هذه الحقبة، ومنها هدف سيرجيو أجويرو الدرامي الذي حسم اللقب في مرمى كوينز بارك رينجرز عام 2012، تواجه تشكيكاً شعبياً كبيراً حول مدى شرعيتها.
وفي الوقت الذي كان فيه سيتي يجمع الألقاب، كان بوكيتينو يدرّب توتنهام في ظل قيود مالية صارمة. فقد أمضى توتنهام 18 شهراً دون التعاقد مع أي لاعب من أجل تمويل ملعبه الجديد، وأنهى موسم 2017-18 في المركز الثالث، والموسم الذي سبقه في المركز الثاني خلف تشيلسي الذي انتهك بدوره قواعد اللعب المالي.
- Getty Images Sport
«لم تكن هناك عدالة رياضية»
وتحدّث بوتشيتينو عبر مترجم قبل مواجهة الولايات المتحدة أمام تشيلي، معرباً عن عدم تصديقه للحجم غير المسبوق لهذا الحكم. وتساءل المدرب الأرجنتيني كيف سمح مسؤولو الدوري بحدوث مثل هذه المخالفات الواسعة دون اكتشافها طوال هذه المدة الطويلة.
وقال بوتشيتينو: "من الصعب جداً، عندما تُدان بـ114 تهمة من أصل 115، أن تعرف ما يجب أن تكون عليه العقوبة كي تكون عادلة. لأن هناك أندية أخرى مثل نوتنجهام فورست أو إيفرتون خرقت القوانين وتلقّت عقوبات مختلفة، سواء بخصم النقاط أو الغرامات. إنه موقف صعب للغاية يثير الدهشة نظراً لحجم الحكم. ومن العدل أيضاً أن نتساءل أين كانت الرقابة كي تُخرق القوانين على هذا النحو. هذا ما يلفت انتباهي أكثر من أي شيء آخر."
كما أعرب المدرب السابق لتشيلسي عن أسفه لكون هذه المخالفات تلقي بظلالها على الإنجازات السابقة، وأضاف: "إنه موقف محزن للغاية لأن ما تحقق من قبل وتم الاحتفال به ربما لم يكن حقيقياً، وما لم يكن جيداً إلى هذا الحد كان يمكن أن يكون أفضل. لقد عشنا فترة لم توجد فيها عدالة رياضية. وإذا ثبتت التهم، فسيكون من الصعب جداً إصلاح ما حدث. وآمل أن يفيد ذلك على الأقل في ضمان وجود المساواة في المستقبل."
إرث مشوّش لكرة القدم الإنجليزية
يُعد هذا الكشف مريراً بشكل خاص بالنسبة لبوتشيتينو، الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 بميزانية محدودة للغاية. وقد سلّط الضوء على الفارق الصارخ بين سياسة التقشف التي انتهجها ناديه السابق والقوة الإنفاقية لمنافسيهم.
وأوضح بوتشيتينو: "كان ذلك عائقاً كبيراً لأننا كنا نتنافس بين أفضل الفرق ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا [عام 2019]. لماذا كانت تلك الرقابة صارمة معنا إلى هذا الحد وليست بالقدر نفسه مع الآخرين؟ لهذا أقول إن كل شيء غريب للغاية، والمشكلة أن كل شيء يصبح غامضاً. إذا كان صحيحاً أنهم خالفوا 114 قاعدة، فإننا عشنا فترة من الخداع. ولن يتمكن أي نوع من العقوبات من إصلاح ما حدث، والرقابة في البريميرليغ متضررة بشدة."
كما أشار بوتشيتينو إلى معاركه السابقة على اللقب مع تشيلسي، متسائلاً عن نزاهة تلك المنافسات. واختتم قائلاً: "قلت في ذلك الوقت بشأن وضع تشيلسي عندما تنافسنا معهم على اللقب بينما كنت في توتنهام، إنهم كانوا أفضل لأنهم حصلوا على نقاط أكثر، ولكن بمخالفة القواعد. كيف يمكن إصلاح ذلك؟"
- Getty Images Sport
المنتخب الأمريكي على موعد مع اختبارات أمام منتخبات أمريكا الجنوبية
وبعيداً عن الدراما المحلية الإنجليزية، يتعين على بوتشيتينو الآن أن يركز على مشروعه الحالي مع منتخب الولايات المتحدة الأول لكرة القدم. يواجه المنتخب الأمريكي تشيلي في مباراة ودية يوم الثلاثاء في إطار مواصلة استعداداته تحت قيادة المدرب الجديد.
وعقب المواجهة مع المنتخب الأمريكي الجنوبي، يختتم منتخب الولايات المتحدة برنامج نافذته الدولية لشهري سبتمبر وأكتوبر باختبارين قاريين صعبين أمام المكسيك وكندا. وستكون هذه المباريات حاسمة بالنسبة لبوتشيتينو من أجل تقييم تشكيلته قبل البطولات التنافسية المقبلة.
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