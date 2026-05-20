مانويل نوير يتحول لـ«شوكة في الحلق بألمانيا» .. اتهامات خطيرة إلى ناجلسمان قبل كأس العالم

وفي رأيه، فإن «اختيار نوير قد يؤدي إلى انقسام الفريق»: «أنا متأكد من أن هناك العديد من اللاعبين خارج بايرن ميونيخ يدعمون باومان. لا يمكننا المخاطرة بمزيد من الاضطرابات»، صرح المحلل التلفزيوني البالغ من العمر 52 عامًا.

وقد أيد ناجلسمان باومان مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن حارس مرمى هوفنهايم سيتوجه إلى كأس العالم بصفته الحارس الأول لألمانيا. ومع ذلك، بعد الأداء المتميز الذي قدمه نوير في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، تزايدت التكهنات حول عودة محتملة لأيقونة حراسة المرمى، الذي كان قد اعتزل بعد بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه.

ومع ذلك، أفادت صحيفة "سبورت بيلد" أن خطر حدوث انقسام ضئيل. وتزعم الصحيفة أن لاعبي بايرن الرئيسيين لم يكونوا وحدهم من ضغطوا على ناجلسمان للترحيب بعودة اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، بل انضم إليهم أيضًا العديد من النجوم الدوليين الكبار الذين لا يلعبون لصالح البطل القياسي.