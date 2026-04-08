كما أفاد موقع الإحصاءات OPTA، فإن حارس مرمى حامل الرقم القياسي الألماني البالغ من العمر 40 عاماً هو أول حارس يتمكن، منذ بدء جمع البيانات التفصيلية، من تسجيل تسع تصديات في مباراة إقصائية على ملعب سانتياغو برنابيو أمام الفريق الملكي.
مانويل نوير يكتب التاريخ أمام ريال مدريد: أسطورة بايرن ميونخ تكذّب الصحافة
رغم تسع تسديدات على مرماه وقيمة xG لريال مدريد بلغت 2.0، تمكن نوير في فوز فريقه البافاري مساء الثلاثاء بنتيجة 2:1 من منع هدف ثانٍ للبلانكوس.
وكان نوير أمام «الملكي» الرجل الأبرز في الملعب، إذ تصدى مرات عديدة ببراعة لهجوم «الملكي» بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وتسلّم بعد نهاية المباراة أيضًا من اليويفا جائزة «رجل المباراة» الرسمية.
يجب على نوير أن يتقبّل انتقادات الصحافة الإسبانية
بالنسبة لابن الأربعين عامًا، لا بد أن ظهوره القوي كان مصدرَ إشباعٍ خاص، لا سيما أن الصحافة الإسبانية كانت قد أعربت قبل ذلك عن شكوكٍ كبيرة حول ما إذا كان بايرن، بسبب عروضه المتذبذبة جزئيًا مؤخرًا، ينبغي أن يضعه أساسًا في التشكيلة الأساسية.
وهكذا كان حارس مرمى بطل ألمانيا القياسي محورَ تقريرٍ تمهيدي في الصحيفة الرياضية الإسبانية ماركا بعنوان: "نوير يتراجع في يقظته". وجاء فيه من بين أمور أخرى أن حارس المنتخب السابق "يسافر إلى مدريد محمّلًا بكثير من علامات الاستفهام".
كما كان نوير في قلب الحدث أيضًا في آخر مواجهة مباشرة بين البلانكوس وبايرن. حينها كان بايرن، بعد تعادل 2:2 في مباراة الذهاب، قد تقدّم 1:0 في الإياب بفضل تصديات قوية من ابن الأربعين عامًا، قبل أن يترك قبل دقائق قليلة من النهاية تسديدةً تبدو غير خطيرة إلى حدّ ما من فينيسيوس جونيور ترتدّ منه. وشكر مهاجم ريال خوسيلو ذلك ودفع الكرة مسجلًا هدف التعادل المؤقت. وبعد دقائق قليلة أحرز الإسباني حتى هدف الفوز.
إشادة كبيرة بنوير: "أجده جيدًا بشكل غير إنساني"
هذه المرة كانت الغلبة لنوير، وقد دفع مهاجمي ريال بفضل تصدياته إلى اليأس حرفيًا. وقال زميله السابق ماتس هوملز، بصفته خبيرًا تلفزيونيًا لدى برايم فيديو: "كيف تصدى اليوم كان مثاليًا". وأضاف: "لا داعي للالتفاف على الأمر: واحد مع نجمة، أداء عالمي."
كما أشاد لاعب المنتخب السابق كريستوف كرامر بأداء نوير: "أنه لا يزال أفضل حارس مرمى في العالم - لقد شاهدنا جميعًا المباراة اليوم - الأمر ببساطة كذلك. وسيبقى كذلك ما دام يلعب. أراه جيدًا إلى حد غير بشري."