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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

أكبر من مدربه: مانويل نوير يكتب 3 أرقام قياسية في كأس العالم .. ويعادل لوثر ماتيوس أمام كوراساو!

كأس العالم
مانويل نوير
ألمانيا
كوراساو

مانويل نوير يشارك أساسيًا أمام كوراساو..

فصل جديد يكتبه بطل مونديال 2014، هكذا فعل الأسطورة الألمانية مانويل نوير، صاحب الـ40 عامًا، الذي سجل مشاركته أمام كوراساو في نهائيات كأس العالم 2026.

الحراس الأربعيني بذل قصارى جهده، وتمكن من التعافي من الإصابة في الوقت المناسب، بل وقرر العودة من الاعتزال الدولي، ليسجل تاريخًا جديدًا في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبقرار يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، بإشراك مانويل نوير أمام كوراساو، فإن حارس بايرن ميونخ، حقق رقمًا قياسيًا جديدًا، وتمكن من معادلة رقمين آخرين.

الطريف في الأمر أن مانويل نوير، أكبر سنًا من يوليان ناجلسمان، المدير الفني صاحب الـ38 عامًا، والذي يقود المنتخب الألماني منذ عام 2023.

  • المشاركة الخامسة في كأس العالم

    وبمشاركته أمام كوراساو، حقق مانويل نوير رقمًا قياسيًا، في مسيرته بالمشاركة في خامس نسخة تواليًا من المونديال، بعد نسخ جنوب إفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، قطر 2022.

    ولم يتمكن أي لاعب من تحقيق هذا الرقم التاريخي مع المنتخب الألماني، قبل نوير، سوى لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات، والذي رفع كأس العالم 1990.

    وبخلاف معادلة إنجاز ماتيوس، فإن نوير صنع مجدًا شخصيًا له، كأكبر لاعب ألماني سنًا، يشارك في تاريخ كأس العالم، بعمر 40 عامًا وشهرين و19 يومًا.

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  • معادلة حارس فرنسا

    الإنجاز الثالث لنوير بالمشاركة أمام كوراساو، يتمثل في خوض مباراته العشرين في كأس العالم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي هوجو لوريس، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بمونديال 2018.

    نوير بات يتساوى في عدد المباريات مع هوجو لوريس، إلا أنه لا يزال يملك الفرصة على كسر الرقم، حال مشاركته في المباراة المُقبلة أمام كوت ديفوار في الجولة الثانية.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    شاهد على إنجاز تاريخي

    في المقابل، كان مانويل نوير شاهدًا على إنجاز تاريخي كتبه ليفانو كومينينسيا، نجم زيوريخ السويسري، كأول لاعب يسجل في تاريخ منتخب كوراساو، في كأس العالم.

    وتمكن كومينينسيا من إحراز هدف في شباك ألمانيا، في الدقيقة 21، ليعادل النتيجة بعد تقدم جمال موسيالا، مدونًا إنجازه القياسي في أولى مباراة لمنتخب بلاده في تاريخ المونديال.

    كوراساو، الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة فقط، حجزت مكانًا في تاريخ كأس العالم، ليس فقط بمجرد المشاركة، وإنما بالتوقيع على أول هدف، وفي شباك من؟ الأسطورة الألمانية مانويل نوير.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مسيرة مانويل نوير مع ألمانيا

    الحارس الأسطوري الذي يبلغ طوله 1.93 مترًا، والذي اشتهر بكونه الحارس "الليبرو"، وصائد الإنجازات مع بايرن ميونخ، يملك سجلًا لا ينسى مع منتخب ألمانيا، حيث قاده للتتويج بلقب كأس العالم 2014، بعد مسيرة مذهلة، شهدت اكتساح البرازيل بسباعية في نصف النهائي، وعبور الأرجنتين بهدف ماريو جوتسه، في المباراة النهائية.

    وشارك مانويل نوير في 125 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، في جميع المسابقات، تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه في 50 مباراة، إلا أن كومينينسيا وقع على الهدف رقم 119 في شباكه.

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