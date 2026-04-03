Lelio Donato

مانشيني كلاكيت ثاني مرة .. من الرحيل المثير للجدل إلى السعودية للفوز باليورو في الفترة الأولى!

يُعتبر روبرتو مانشيني المرشح الأوفر حظاً لخلافة جاتوزو، وهو الذي شغل منصب مدرب منتخب إيطاليا لمدة خمس سنوات من عام 2018 إلى عام 2023، قبل أن يحدث خلاف بينه وبين رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم السابق، جابرييلي جرافينا.

في انتظار الاستقالة الرسمية لجينارو جاتوزو، بدأت التكهنات حول منصب المدير الفني بالفعل.

هناك ثلاثة أسماء رئيسية في السباق على منصب مدرب المنتخب الإيطالي: أنطونيو كونتي، وماسيميليانو أليجري، وروبرتو مانشيني.

لكن المرشح الأوفر حظاً هو الأخير، خاصة إذا كان مالاجو هو خليفة جرافينا في منصب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

فمانشيني يحظى بتقدير كبير من قبل الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية. كما أنه يمكنه ترك فريقه السد بسهولة، على عكس أليجري وكونتي، المرتبطين حالياً بميلان ونابولي.

  • سنتان مع المنتخب الإيطالي

    شغل روبرتو مانشيني منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لمدة عامين، حيث تولى المنصب من يوليو 2018 حتى أغسطس 2023.

    وقد عُهد إليه بمهمة إعادة بناء الفريق بعد الفشل الأول في كأس العالم تحت قيادة فينتورا.

    لم يكن البداية سهلة لمانشيني على مقاعد البدلاء الإيطالية. ولكن بعد ثلاث مباريات دون فوز للمنتخب الوطني، بدأت واحدة من أفضل الفترات منذ عام 2006 وحتى اليوم.

    خلال فترة إدارته، حقق الأزوري سلسلة من 37 نتيجة إيجابية متتالية، وظلوا دون هزيمة لمدة ثلاث سنوات في المباريات الودية والرسمية.

    متوسط نقاط مانشيني كمدرب لمنتخب إيطاليا مرتفع للغاية: 2.17 في 58 مباراة.

    الانتصار في بطولة أوروبا 2021

    ويرتبط اسم روبرتو مانشيني أيضًا بآخر نجاح كبير حققته إيطاليا في عالم كرة القدم.

    فقد فازت "الآزوري" تحت قيادته ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، التي أقيمت في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد.

    حققت إيطاليا ثلاث انتصارات من ثلاث مباريات في دور المجموعات قبل أن تتغلب على النمسا في دور الـ16، وبلجيكا في ربع النهائي، وإسبانيا في نصف النهائي بركلات الترجيح.

    وكانت ركلات الترجيح هي الحاسمة أيضًا في الفوز على إنجلترا في النهائي الملحمي بويمبلي الذي انتهى بالتعادل بفضل هدف بونوتشي بعد التقدم المبكر لشو.

  • خيبة الأمل في مباراة مقدونيا الشمالية

    لكن روبرتو مانشيني لم ينجح في إعادة إيطاليا إلى كأس العالم 2022.

    كان ركلة الجزاء التي أضاعها جورجينيو أمام سويسرا قاتلة، حيث حكمت على منتخبنا الوطني باللعب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

    واجهت إيطاليا مقدونيا الشمالية في باليرمو. وعلى الرغم من هيمنة الأزوري الواضحة، لم يتم كسر التعادل، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، كان اللاعب السابق في باليرمو، ترايكوفسكي، هو من حسم المباراة لصالح مقدونيا الشمالية.

    على الرغم من ذلك، أكد جرافينا استمرار مانشيني في منصب المدير الفني للمنتخب، حتى في ضوء بطولة أمم أوروبا 2024.

  • الانفصال عن جرافينا

    لكن في غضون ذلك، بدأت العلاقة الشخصية بين روبرتو مانشيني وغابرييل جرافينا تتدهور.

    وهكذا، في 13 أغسطس 2023، في خضم العطلة الصيفية، أعلن المدرب استقالته، واضطرت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) إلى قبولها وإيجاد بديل له قبل أسابيع قليلة من المباريات الرسمية التالية.

    وبعد بضعة أيام، وجه مانشيني، الذي قبل لاحقاً تدريب منتخب السعودية، اتهامات خطيرة إلى جرافينا: "حاولت أن أشرح أسبابي لجرافينا، وأخبرته أنني بحاجة إلى الهدوء، لكنه لم يضمن لي ذلك، ولذلك استقلت. لم أفعل شيئًا يستحق أن أُذلّ. هل سبق أن رأينا رئيس اتحاد كرة قدم يغير طاقم مدربه؟ كان يريد القيام بذلك منذ عام. أوضحت له أنه لا يمكنه ذلك، لكنه استغل حقيقة أن عقود اثنين منهم كانت على وشك الانتهاء. كان يفكر منذ فترة في أمور معاكسة لآرائي، كان عليه طردي في تلك المرحلة"، حسبما صرح لصحيفة "لا ريبوبليكا".

    رد جرافينا على هذه الاتهامات في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" قائلاً: "لقد تألمت. لا أحمل ضغينة، لكن توقيت هذا الانفصال يثير حيرتي. لم يخبرني أبداً أنه يريد الرحيل. كان الأمر بمثابة صاعقة في سماء صافية. سمعت عن الاستقالة لأول مرة من زوجته، سيلفيا فورتيني، وهي محاميته، في اليوم الذي سبق وصول خطاب رسمي إلى مكاتب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. بالنظر إلى العلاقات الشخصية، كنت سأقدر أكثر لو أن مانشيني أعرب لي عن رغبته وهو ينظر في عيني. فقط إيفاني، الذي لم يقبل منصبًا آخر، كان قد غادر. علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن مدرب كان جزءاً من طاقم الاتحاد ودخل قبل روبرتو. أما الباقون فقد بقوا".

  • أين يدرب مانشيني اليوم؟

    يرتبط روبرتو مانشيني حالياً بنادي السد القطري.

    لكن المدرب السابق لم يخفِ أبداً ارتباطه بالمنتخب الوطني، حيث كان يأمل في العودة إليه بعد إقالة لوتشيانو سباليتي وقبل تعيين جينارو جاتوزو.

    وبعد استقالة جرافينا، أصبح من الممكن أن يتولى مانشيني منصباً جديداً. وذلك أيضاً لأن المدرب من المفترض أن يتمكن بسهولة من إنهاء العقد الذي يربطه بنادي السد، كما أنه يحظى بتقدير كبير من مالاجو، أحد المرشحين الرئيسيين لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

    تنص إحدى بنود الاتفاقية المبرمة مع ناديه الحالي على إمكانية إنهاء مانشيني لعقده في صيف 2026.