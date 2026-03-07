مانشستر يونايتد يواجه مشكلة في الانتقالات بعد أن استبعد رئيس ترابزونسبور إبرام صفقة دائمة بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني لاندريه أونانا

في حديثه مع Gunebakis، كان نائب رئيس نادي طرابزونسبور، زييات كافكاس، صريحًا بشأن الفجوة المالية بين الناديين. وأوضح أن الأرقام التي ذكرها عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لا تتوافق مع واقع ميزانية النادي التركي مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

"نظرًا لأن المبلغ الذي عرضه مانشستر يونايتد لشراء أندريه أونانا يتراوح بين 45 و50 مليون يورو (39-43 مليون جنيه إسترليني)، فقد أبلغ رئيسنا المجتمع بصدق بما يتماشى مع واقع ترابزونسبور"، كشف كافكاس. "لا أعتقد أن هذه المعلومات أثرت على أونانا على الإطلاق. لأن أونانا يفكر أنه إذا لم يكن في إنجلترا، فإنه يريد الاستمرار في نادٍ في أوروبا".

وأشارت الإدارة العليا في ترابزونسبور إلى أنها تقدر موهبة اللاعب، لكن السعر الحالي الذي يطلبه أولد ترافورد ببساطة يتجاوز إمكانياتها. وأضاف كافكاس: "عائلته تفكر بنفس الطريقة. أراد الرئيس أيضًا شرح واقع ترابزونسبور. لكن إذا تغيرت الظروف، فإن الوضع يتغير".