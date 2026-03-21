مانشستر يونايتد يثير ضجة! ومن المتوقع تقديم شكوى إلى PGMOL بشأن مطالبة بضربة جزاء لأماد ديالو في مباراة التعادل مع بورنموث

أفادت التقارير أن مسؤولي أولد ترافورد غاضبون للغاية بعد أن بدا أن أماد قد تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء بينما كان فريقهم متقدمًا 1-0. وعلى الرغم من وجوده على بعد أمتار قليلة فقط، تجاهل الحكم ستيوارت أتويل احتجاجات الفريق، مما سمح لفريق «تشيريز» بالانطلاق وتعديل النتيجة عن طريق رايان كريستي بعد لحظات.

وكما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقريرها الأول، أثار الحادث غضبًا داخليًا، حيث اعتبر النادي عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) بمثابة "تغيير كبير في النتيجة بفارق هدفين". ويقول مانشستر يونايتد إن عدم احتساب ركلة الجزاء أثر بشكل مباشر على قدرته على حصد النقاط الثلاث في سباق محتدم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.