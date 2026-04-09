مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي يستعدون لخوض معركة من أجل مورغان روجرز مع تحديد أستون فيلا لسعره المطلوب في صفقة انتقال
حددت فيلا تقييماً ضخماً لنجم إنجلترا
وفقًا لـذا تايمز، وضع أستون فيلا سعرًا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) على روجرز بينما يستعد لوابل من العروض. وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة لصالح فيلا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، ليؤكد مكانته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن ترتفع قيمته أكثر مع استعداده لتمثيل إنجلترا في كأس العالم المقبلة تحت قيادة توماس توخيل.
وترجع القيمة المرتفعة جزئيًا إلى بند نسبة من إعادة البيع تم التفاوض عليه عندما انضم روجرز من ميدلسبره مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في فبراير 2024. ويحق للنادي الذي يلعب في التشامبيونشيب الحصول على 20 في المائة من الأرباح من أي بيع مستقبلي، ما يعني أن على فيلا التمسك برسوم انتقال مرتفعة لضمان تعظيم عوائده الخاصة. وبعد أن ربط النادي لاعبَه بعقد جديد حتى عام 2031 دون بند شرط جزائي، فإن نادي ميدلاندز يتمتع بموقف تفاوضي قوي.
قد تؤدي الضغوط المالية إلى بيعٍ قسري
على الرغم من رغبتهم في الاحتفاظ بروجرز، قد يجد فيلا صعوبة في رفض عرض ضخم بسبب المخاوف المستمرة بشأن الاستدامة المالية. فقد أعلن النادي عن خسائر كبيرة بلغت 120.3 مليون جنيه إسترليني و85.9 مليون جنيه إسترليني في موسمين متتاليين، وعلى الرغم من تحقيقه ربحاً في الموسم الماضي، فإن ذلك كان إلى حد كبير نتيجة بيع لمرة واحدة لفريق السيدات ومنشأة الترفيه «Warehouse». وأبرز تقرير حديث لليويفا التحديات المالية الأساسية التي يواجهها النادي، مشيراً إلى أن بيع أصل عالي القيمة قد يكون «الطريقة الأكثر مباشرة» لتجنب خروقات القواعد مستقبلاً.
ويُفهم أن روجرز نفسه منفتح على الانتقال إلى نادٍ من نخبة الأندية. وبينما تألق في فيلا بارك، فإن احتمال الانضمام إلى فريق ينافس باستمرار على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك في دوري أبطال أوروبا يُعد عامل جذب كبيراً للمهاجم المتعدد الاستخدامات مع دخوله ذروة مسيرته.
أرسنال ومانشستر يونايتد يستهدفان تعزيزات في الجهة اليسرى
حدّد كلٌّ من أرسنال ويونايتد الجهة اليسرى كمنطقة ذات أولوية لتعزيزها هذا الصيف. وبالنسبة لأرسنال، قد تُشير إمكانية قدوم روجرز إلى بداية النهاية لليوناردو تروسارد أو غابرييل مارتينيلي. تروسارد، البالغ الآن 31 عاماً، عانى من غياب الثبات في مستواه في النصف الثاني من الموسم، ولم يتبقَّ في عقده الحالي سوى عام واحد. في المقابل، لا يزال مستقبل مارتينيلي محل تكهّنات، إذ يدرس النادي ما إذا كان سيمنحه عقداً طويل الأمد أو يستخدمه كلاعب ضمن دكة البدلاء.
كما يتحمّس يونايتد لتعزيز خياراته الهجومية، ويرى في قدرة روجرز على اللعب على الأطراف أو في وسط الملعب الهجومي ميزة كبيرة. ويخطّط الشياطين الحمر لإعادة هيكلة كبيرة في خط وسطهم، ويناسب روجرز مواصفات اللاعب الشاب والديناميكي والمحلي الذي يمنحه قسم الاستقطاب بقيادة INEOS الأولوية.
ملحمة صيفية محتملة
لا يزال تشيلسي ثابتًا في سباق المنافسة بعدما تابع روجرز لأكثر من عام. ومع دخول ثلاثة من "الستة الكبار" الآن رسميًا في السباق، يبدو أن الصراع على لاعب فيلا سيكون إحدى القصص البارزة في نافذة الانتقالات الصيفية.