وفقًا لـذا تايمز، وضع أستون فيلا سعرًا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) على روجرز بينما يستعد لوابل من العروض. وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة لصالح فيلا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، ليؤكد مكانته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن ترتفع قيمته أكثر مع استعداده لتمثيل إنجلترا في كأس العالم المقبلة تحت قيادة توماس توخيل.

وترجع القيمة المرتفعة جزئيًا إلى بند نسبة من إعادة البيع تم التفاوض عليه عندما انضم روجرز من ميدلسبره مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في فبراير 2024. ويحق للنادي الذي يلعب في التشامبيونشيب الحصول على 20 في المائة من الأرباح من أي بيع مستقبلي، ما يعني أن على فيلا التمسك برسوم انتقال مرتفعة لضمان تعظيم عوائده الخاصة. وبعد أن ربط النادي لاعبَه بعقد جديد حتى عام 2031 دون بند شرط جزائي، فإن نادي ميدلاندز يتمتع بموقف تفاوضي قوي.



