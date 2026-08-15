أفضل مبارياته جاءت أمام من نبذوه.. أموريم يبدأ زمن عودة الجمال لميلان ويقلب الطاولة على مانشستر يونايتد!

ميلان رائع. رائع ومنتصر. أول فوز في فترة الإعداد لما قبل الموسم لرجال روبن أموريم، الذين تغلبوا في مدينة فروتسواف البولندية على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 بعد أن قلبوا تأخرهم.

بداية كابوسية: فبعد أقل من دقيقتين سجّل ما[واير برأسه من ركلة ركنية. لكن في الدقيقة 37 أدرك تشوكويزي التعادل من تمريرة جونزالو راموش، قبل أن يتصدى تورياني لركلة جزاء متساهلة نفّذها برونو فيرنانديش، احتسبها مارشينياك بسبب خطأ في المنطقة على دي وينتر.

وفي الشوط الثاني ارتكب تيراتشيانو خطأً فادحًا ووقّع دورجو على الهدف الثاني. لكن ميلان كان حاضرًا، وفي 14 دقيقة، من الدقيقة 58 حتى 72، قلب مجريات المباراة: استغل سيسيه وراموش تمريرتين رائعتين من تشوكويزي المتألق، ثم جاء المجد أيضًا للوفتوس-تشيك، الذي لم يخطئ في هجمة مرتدة أمام لامينز.

وهذا إذن ما قالته لنا مباراة مانشستر يونايتد وميلان، مع أبرز النقاط اللافتة التي تركتها آخر مباراة ودية في فترة إعداد ميلان لما قبل الموسم.