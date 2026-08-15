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Amorim Milan 2-1GOAL
Stefano Silvestri و علي رفعت

ترجمه

أفضل مبارياته جاءت أمام من نبذوه.. أموريم يبدأ زمن عودة الجمال لميلان ويقلب الطاولة على مانشستر يونايتد!

وديات الأندية
مانشستر يونايتد ضد ميلان
مانشستر يونايتد
ميلان

أداء رائع وانتصار جميل لفريق أموريم، الذي وجد نفسه متأخرًا في الثواني الأولى قبل أن يقلب النتيجة ويقدم عرضًا مقنعًا: تألق تشوكويزي، وكان راموa ممتازًا أيضًا، مع إشارات إيجابية من ياشاري ولوفتوس-تشيك.

ميلان رائع. رائع ومنتصر. أول فوز في فترة الإعداد لما قبل الموسم لرجال روبن أموريم، الذين تغلبوا في مدينة فروتسواف البولندية على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 بعد أن قلبوا تأخرهم.

بداية كابوسية: فبعد أقل من دقيقتين سجّل ما[واير برأسه من ركلة ركنية. لكن في الدقيقة 37 أدرك تشوكويزي التعادل من تمريرة جونزالو راموش، قبل أن يتصدى تورياني لركلة جزاء متساهلة نفّذها برونو فيرنانديش، احتسبها مارشينياك بسبب خطأ في المنطقة على دي وينتر.

وفي الشوط الثاني ارتكب تيراتشيانو خطأً فادحًا ووقّع دورجو على الهدف الثاني. لكن ميلان كان حاضرًا، وفي 14 دقيقة، من الدقيقة 58 حتى 72، قلب مجريات المباراة: استغل سيسيه وراموش تمريرتين رائعتين من تشوكويزي المتألق، ثم جاء المجد أيضًا للوفتوس-تشيك، الذي لم يخطئ في هجمة مرتدة أمام لامينز.

وهذا إذن ما قالته لنا مباراة مانشستر يونايتد وميلان، مع أبرز النقاط اللافتة التي تركتها آخر مباراة ودية في فترة إعداد ميلان لما قبل الموسم.

  • تأثير كبير لتشوكويزي وأداء جيد من ياشاري

    هدف وصناعة هدفين: صامويل تشوكويزي الذي لم يكن مقنعًا بشكل كبير في بقية فترة الإعداد قبل الموسم، بدأ أخيرًا يبرهن على صحة اختيار أموريم بإشراكه لاعبًا على الجناح على طول الرواق في نظام 3-4-2-1.

    أشياء إيجابية كثيرة قدّمها اللاعب النيجيري صاحب القدم اليسرى، العائد من إعارته إلى فولهام. بما في ذلك، بالتحديد، مساهمته في هدفَي ميلان: أولًا تواجد في المكان المناسب في اللحظة المناسبة مستغلًّا التمريرة الحاسمة المثالية من جونزالو راموش، ثم قدّم بدوره تمريرة حاسمة رائعة لهدف التعادل 2-2 الذي سجله سيسيه، وأخرى لهدف التقدم 3-2 لراموش نفسه. طرافة: أموريم أبقى في الملعب حتى النهاية هو فقط إضافةً إلى الحارس تورياني.

    إشارات إيجابية جاءت أيضًا من أردون ياشاري، لاعب آخر قرر أموريم، مثل تشوكويزي، الإبقاء عليه ضمن قائمة الفريق. ومن ثم فإن أمامه موسم الرد بعد سنة أولى تميّزت بإصابة خطيرة وبمساحة ضئيلة للغاية أُتيحت له مع أليجري.

    سيطر السويسري على وسط الملعب، بتمريراته العريضة وحضوره التكتيكي وجودته. ثم كان استخلاصه للكرة في منطقة متقدمة الذي قاد إلى هدف التعادل 1-1 أمرًا جوهريًا، وكذلك لمسته الذكية التي حررت راموش باتجاه المرمى، قبل أن تتحول تمريرة البرتغالي إلى هدف عن طريق تشوكويزي.

    إشارة أيضًا إلى روبن لوفتوس-تشيك، لاعب آخر يريد أن يرد الجميل لقرار أموريم بعدم إدراجه في قائمة اللاعبين القابلين للبيع. لاعب تشيلسي السابق أُشرك مرة أخرى بين الخطوط، وأظهر حيويته، واقترب من التسجيل في الشوط الأول ووجد طريقه إلى الهدف في الشوط الثاني.

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  • Gonçalo Ramos MilanGetty Images

    جونسالو راموش قادر على كسر لعنة الرقم 9

    أعرب النجم السابق فيليبو إنزاجي، خلال الأيام الماضية، عن قناعته بأن جونسالو راموس قادر على كسر لعنة الرقم 9 الشهيرة التي تستمر، منذ أن ودّع سوبر بيبو ميلان وعالم كرة القدم.

    راموس، الذي لم يكن قد سجّل حتى اليوم، كان أحد وجوه الفوز البارزة أمام مانشستر يونايتد. ربما لم يظهر كثيرًا، لكن المهاجمين الكبار هكذا: يظهرون في اللحظة المناسبة ويتركون بصمتهم.

    لاعب باريس سان جيرمان السابق فعل ذلك: فقد اختار الإيثار حين مرّر لتشوكويزي كرة التعادل الأول، ثم هو من قلب مجريات المباراة برأسية من مسافة قصيرة، بعدها كرة رائعة أخرى مرّرها إلى لوفتوس-تشيك ليسجل الهدف الرابع. مؤشرات ممتازة قبيل انطلاقته في الدوري.

  • أخطاء تيراتشيانو الفادحة

    يا له من يوم عصيب على فيليبو تيراتشيانو. اللاعب متعدد المهام القادم من فيرونا، والعائد من إعارته إلى كريمونيزي، كان بطل الجانب السلبي في ظهيرة ميلان بعد ارتكابه هفوتين مدويتين.

    في الشوط الأول، أضاع تيراتشيانو الكرة أثناء الخروج بها من الخلف، ما أدى إلى قرار لاحق (متساهل بعض الشيء) من مارتشينياك باحتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد. الركلة التي تصدى لها بعد ذلك الرائع تورياني أمام برونو فيرنانديش.

    ولم يكتفِ اللاعب السابق لكريمونيزي بذلك، بل ارتكب خطأً فادحًا آخر في بداية الشوط الثاني؛ فبعد رمية تماس عادية في المنطقة الدفاعية، أخطأ بشكل لا يصدق في تمريرة التخلص من الكرة في وسط منطقة الجزاء، ليقدم تمريرة حاسمة مثالية لدورجو، ويشاهد الظهير السابق للاعب ليتشي وهو يسجل أمام توريّاني.

    أما فيما يخص سوق الانتقالات، فإن ميلان يبحث عن وجهة جديدة لتيراتشيانو بعد إرساله إلى كريمونا قبل عام. أودينيزي مهتم به، ومونزا كذلك. لكن أخطاء من هذا النوع من الواضح أنها لا تصب في مصلحته.

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  • يبدأ ميلان أموريم في الظهور، لكن...

    بشكل عام، استحق ميلان الفوز عن جدارة تامة. صحيح أنه بدأ بشكل سيّئ للغاية وتأخر في النتيجة سريعًا إثر ضربة رأس من ماجواير، لكن الصدمة لم تدم طويلًا.

    قدّم فريق روبن أموريم أفضل مبارياته، من حيث المستوى المعروض، في فترة الإعداد للموسم. فقد استطاع أن ينهض من كبوته، وأنقذه تورياني، لكنه لم يكن يستحق الهزيمة. بل إنه لم يكن يستحق حتى أن يُوقف عند حدود التعادل.

    تحركات، وتمريرات من اللمسة الأولى، وبناء جيد للعب، وتوغّل عمودي نحو المرمى: هذا ما ظهر في بريسلاو من جانب ميلان. أما الهزيمة القاسية قبل أسبوع أمام تشيلسي فقد وُضعت في الأدراج وطواها النسيان.

    بالطبع، هناك ما يجب تحسينه. على سبيل المثال الخروج بالكرة من الخلف، الذي كان في كثير من الأحيان متهورًا، من جانب المدافعين الثلاثة أمام تورياني. مثل بافلوفيتش، صاحب بعض الخيارات غير الموفقة تمامًا بالكرة في قدمه. أو مثل تيراتشيانو المذكور آنفًا، الذي كان أداؤه كارثيًا. لكن في الوقت نفسه، تبقى الأمور الجيدة أكثر من السلبية.

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