مانشستر يونايتد مستعد لبيع ماركوس راشفورد إلى أحد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز - في حال لم يدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي المتفق عليها والبالغة 30 مليون يورو

تشير تقارير ESPN إلى أن مسؤولي أولد ترافورد يبدون متفائلين بشأن مستقبل راشفورد، لكنهم لا ينوون التنازل عن مطالبهم المالية. وبموجب شروط صفقة الإعارة التي أبرمت في يوليو الماضي، يمتلك برشلونة خيار التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بشكل دائم مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار). ومع تزايد التكهنات بأن العملاق الكتالوني قد يسعى لإعادة التفاوض، أوضح مانشستر يونايتد أنه لن يدخل في مفاوضات جديدة للحصول على مبلغ أقل.

يدرك الشياطين الحمر أن قيمة راشفورد قد ارتفعت بعد فترة مثمرة في الدوري الإسباني، حيث سجل 10 أهداف في 39 مباراة. وهم مستعدون للانسحاب من صفقة برشلونة تمامًا إذا حاول الفريق الإسباني تأجيل الدفعات أو طلب فترة إعارة أخرى.