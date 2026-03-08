مانشستر يونايتد متهم بالتعاقد مع لاعب بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني لأن "حفيد لويس فان غال لعب معه في لعبة FIFA"

في حديثه في بودكاست "The Good, The Bad and The Football"، أوضح بوت كيف حولت الألعاب الحديثة الشباب إلى كشافين من كراسيهم. وتذكر معرفة ابنه باللعبة العالمية، مشيرًا إلى أن العالم الرقمي قد سد الفجوة بين الكشافة الافتراضية والمهنية لكرة القدم بطرق غير متوقعة.

قال بوت في البودكاست: "إذا نظرت إلى ما يفعله الأطفال، فإن ابني عندما كان في العاشرة من عمره، كان بإمكانه العمل في فريق التوظيف. كان يعرف كل لاعب، وكان ذلك كله بفضل FIFA وما يلعبونه عبر الإنترنت على PlayStation".

اتخذت المحادثة منحى أكثر تحديدًا عندما تدخل شولز بحكاية محددة تتعلق بفترة ولاية فان جال. سخر من الأساليب المزعومة للهولندي، مضيفًا: "يبدو أن لويس فان جال جلب لاعبًا من خلال حفيده. أخبره عن ماركوس روجو من الأرجنتين [من خلال اللعب على FIFA]".