مانشستر يونايتد «قد يستفيد من مانويل أوغارتي» في صفقة تبادل تتضمن ساندرو تونالي وسط اهتمام نيوكاسل بلاعب الوسط الأوروغواياني
لاعبو خط الوسط في دائرة الضوء
وفقًا لـ فوتبول إنسايدر، أعاد نيوكاسل إحياء اهتمامه القديم بأوغارتي عقب تقارير حديثة في الأوروغواي أفادت بأن انتقالًا للمُدافع إلى صفوف الوسط في يناير قد رُفض من قبل يونايتد. وقد راقب «الماكبايز» اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا منذ فترة وجوده في سبورتينغ لشبونة، إلا أن انتقالاته اللاحقة ذات الطابع الرفيع إلى باريس سان جيرمان وأولد ترافورد باتت تُعد مخيبة للآمال في نظر مختصي الاستقطاب. وقد تراجعت أسهم أوغارتي بشكل كبير منذ مطلع العام، إذ فشل الأوروغوياني في تسجيل أي مشاركة أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أوائل يناير.
يبدو أن الرحيل عن أولد ترافورد يلوح في الأفق
أصبح أوغارتي لاعباً هامشياً منذ تعيين كاريك، متراجعاً خلف كوبي ماينو في ترتيب خيارات خط الوسط. ومع التخطيط لإجراء إصلاح كبير في غرفة المحرك مع رحيل كاسيميرو، يواصل نيوكاسل مراقبة وضع أوغارتي عن كثب، لا سيما أن مستقبله على المدى الطويل يبدو أقل احتمالاً بشكل متزايد إذا تم تعيين كاريك بشكل دائم. ولا يزال الأوروغوياني مرتبطاً بعقد حتى عام 2029 بعد انضمامه مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، إلا أن معاناته في التكيّف مع المتطلبات التكتيكية للنظام الحالي جعلت الرحيل في الصيف احتمالاً واقعياً.
تم استكشاف صفقة تبادلية لتونالي
يُقال إن يونايتد يحدد تونالي كهدفه الأساسي في خط الوسط، خصوصًا مع اقترابهم من خسارة السباق لصالح الغريم مانشستر سيتي للتعاقد مع إليوت أندرسون. ومن خلال استغلال رغبة نيوكاسل في أوغارتي، يأمل الشياطين الحمر في التفاوض على صفقة مبتكرة للاعب الدولي الإيطالي، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع سانت جيمس بارك حتى يونيو 2028. ومع ذلك، فإن أي اتفاق من هذا القبيل سيتطلب موافقة نيوكاسل على رحيل مبكر لأحد أصوله الأساسية، وهي خطوة قد تواجه رد فعل عنيفًا كبيرًا من جماهير تاينسايد.
التنقّل في السوق
يعتمد نجاح أي صفقة تبادلية محتملة على استعداد نيوكاسل للتحرك مبكراً في فترة الانتقالات، إذ يواجه منافسة متزايدة على أوغارتي من عدة أندية أوروبية نخبوية. ويتعيّن على فريق إيدي هاو الموازنة بين اهتمامه طويل الأمد بالأوروغوياني وبين مخاطر خسارة أصل تكتيكي مهم يتمثل في تونالي خلال فترة من عدم الاستقرار في صفوف الفريق. ومع تبقّي مباريات في مشوار كلٍّ منهما المحلي، يُنهي الناديان الآن وضع استراتيجياتهما للتعاقدات استعداداً لصيف يُتوقع أن يكون تحوّلياً لخطّي الوسط لديهما.