يُقال إن يونايتد يحدد تونالي كهدفه الأساسي في خط الوسط، خصوصًا مع اقترابهم من خسارة السباق لصالح الغريم مانشستر سيتي للتعاقد مع إليوت أندرسون. ومن خلال استغلال رغبة نيوكاسل في أوغارتي، يأمل الشياطين الحمر في التفاوض على صفقة مبتكرة للاعب الدولي الإيطالي، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع سانت جيمس بارك حتى يونيو 2028. ومع ذلك، فإن أي اتفاق من هذا القبيل سيتطلب موافقة نيوكاسل على رحيل مبكر لأحد أصوله الأساسية، وهي خطوة قد تواجه رد فعل عنيفًا كبيرًا من جماهير تاينسايد.