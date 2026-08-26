عرض اللحظات الأخيرة .. مانشستر يونايتد يضع 50 مليونًا على طاولة ريال مدريد من أجل ضم نجمه

مانشستر يونايتد مستعد لاختبار مدى تمسك ريال مدريد بلاعبه كامافينجا عبر عرض مهم قُدّم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

وبحسب الوسيلة الإعلامية الإسبانية Cadena SER، فقد حدّد نادي البريميرليج لاعب الوسط متعدد المهام باعتباره الهدف الأول لتعزيز صفوفه.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي انضم قادمًا من رين عام 2021، بعقد مع سانتياجو برنابيو حتى عام 2029. وعلى الرغم من الصفقات الأخيرة، يسعى مسؤولو أولد ترافورد إلى إبرام صفقة كبيرة لتجديد خط الوسط.

ويأتي هذا الاهتمام في توقيت لافت بالنسبة للنادي الإسباني، الذي يقوده الآن المدرب السابق ليونايتد جوزيه مورينيو، والذي كان قد أعلن انتهاء سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد.

غير أن عرضًا رسميًا للاعب يجد صعوبة في الحصول على فرص للعب قد يدفعه إلى تغيير رأيه. ففي الموسم الماضي خاض 43 مباراة سجّل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة، لكنه حتى الآن لم يلعب سوى 10 دقائق بعد دخوله بديلًا في الفوز 2-1 على إسبانيول في مباراة الافتتاح.