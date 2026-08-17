تطورات مثيرة.. مالك مانشستر يونايتد يفاجئ الاتحاد وصفقة فرانك كيسييه تقترب أكثر

شهد عملاق جدة الاتحاد تطورات مثيرة، في الساعات القليلة الماضية؛ سواء في ملف التعاقدات، أو شراء النادي من قِبل المستثمرين.

الاتحاد يُعاني من أزمات إدارية وفنية ومالية عديدة، منذ الموسم الرياضي الماضي؛ وهو الأمر الذي أشعل غضب الجماهير، ضد مسؤولي النادي.