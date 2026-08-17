هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

تطورات مثيرة.. مالك مانشستر يونايتد يفاجئ الاتحاد وصفقة فرانك كيسييه تقترب أكثر

الاتحاد
مانشستر يونايتد
الأهلي
فرانك كيسييه
دوري روشن السعودي

كواليس مهمة من داخل البيت الاتحادي..

شهد عملاق جدة الاتحاد تطورات مثيرة، في الساعات القليلة الماضية؛ سواء في ملف التعاقدات، أو شراء النادي من قِبل المستثمرين.

الاتحاد يُعاني من أزمات إدارية وفنية ومالية عديدة، منذ الموسم الرياضي الماضي؛ وهو الأمر الذي أشعل غضب الجماهير، ضد مسؤولي النادي.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!
  • FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANSAFP

    المستثمرون يزورون مقر الاتحاد حاليًا

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي هتان النجار عبر برنامج "نادينا"، مساء اليوم الإثنين، آخر تطورات نقل ملكية عملاق جدة الاتحاد.

    النجار أكد أن عددًا من المستثمرين، يزورون مقر الاتحاد في الفترة الحالية؛ وذلك للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالنادي، للمضي قدمًا في عملية الشراء.

    • إعلان

  • مالك مانشستر يونايتد يفاجئ الاتحاد

    واستكمالًا لخبره.. أعلن الصحفي الرياضي هتان النجار، دخول تحالف ثالث جديد، بقيادة مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لشراء عملاق جدة الاتحاد، في الفترة القادمة.

    وأشار النجار إلى أن تحالف مالك مانشستر يونايتد، الذي يسعى لشراء الاتحاد؛ يضم كذلك شريك سعودي، لم يذكر هويته.

    وأساسًا.. مانشستر يونايتد مملوك لعائلة جليزر الأمريكية؛ بالإضافة إلى الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، الذي يدير الشؤون الرياضية في النادي.

    لذا على الأغلب أن النجار يقصد راتكليف؛ في حديثه عن رغبة مالك مانشستر يونايتد، في شراء العميد الاتحادي.

  • انضمام فرانك كيسييه للاتحاد يقترب أكثر

    وعلى جانب آخر.. فجّرت صحيفة "الرياضية" مفاجأة جديدة؛ بخصوص صفقة انتقال النجم الإيفواري فرانك كيسييه، إلى عملاق جدة الاتحاد.

    كيسييه لا يرتبط بعقدٍ مع أي نادٍ حاليًا؛ وذلك بعد نهاية عقده مع عملاق جدة الآخر الأهلي، في 30 يونيو 2026.

    وأعلنت الصحيفة أن مفاوضات الاتحاد مع كيسييه، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ تقدّمت بشكلٍ كبير، خلال الساعات القليلة الماضية.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    مشوار فرانك كيسييه مع النادي الأهلي

    النجم الإيفواري فرانك كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني برشلونة.

    صفقة كيسييه كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2026.

    ومع الفريق الأهلاوي.. سجل كيسييه 26 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 119 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء محليًا أو على المستوى القاري، حتى الرحيل في صيف العام الحالي.

    ولعب النجم الإيفواري دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026؛ إلى جانب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي المنصرم.