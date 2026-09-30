ناصر الخليفي رافضًا إدانة مانشستر سيتي بالـ115 مخالفة: لست محاميًا وعلينا مساعدة بعضنا البعض!

وخلال حديثه في الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين لاتحاد الأندية الأوروبية (EFC) في كوبنهاجن يوم الثلاثاء، قدّم رئيس باريس سان جيرمان الخليفي وجهة نظر محايدة.
وفي معرض مخاطبته للمندوبين بصفته رئيساً للمنظمة، دعا إلى التحلي بالصبر ريثما تأخذ الإجراءات القانونية مجراها.
وقال الخليفي: "أولاً، نحن لسنا هنا للحكم على أمر لم يُحسم بعد. ثانياً، نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض ودعم بعضنا البعض. وبالطبع، إذا كان هناك أي خطأ... أنا لست محامياً، لكنني أعتقد أن من حقهم الاستئناف، لذا فهو ليس القرار النهائي.
"ولسنا في موقع يخوّلنا قول [أي شيء]، فالأمر يتعلق أكثر بالبريميرليج، وهو شأن يخص نادياً إنجليزياً. لننتظر ونرَ إلى أين ستؤول الأمور."
كما أشاد الخليفي بالرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، العضو في مجلس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية.
وقال: "كان فيران رائعاً بالنسبة للمجلس. إنه إضافة كبيرة تمنحنا قيمة بفضل معرفته. مسيرته رائعة، ومانشستر سيتي قدّم أيضاً الكثير من الأمور الإيجابية، لكنني لست في موقع يخوّلني إصدار الأحكام. نحن لسنا قضاة أو محكمة."