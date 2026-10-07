مشكلة مزدوجة لمانشستر سيتي.. تهديد مرتقب من الاتحاد الأوروبي في قضية الـ114 تهمة

أُدين نادي مانشستر سيتي مؤخرًا بـ 114 تهمة مالية من أصل 115 تهمة وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن بين أشد هذه الاتهامات الادعاء بأن النادي دبر اتفاقيات رعاية وهمية لزيادة إيراداته بنحو 900 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2009 و2018.

وعقب صدور حكم الإدانة، قدم عملاق الاتحاد استئنافًا رسميًا الأسبوع الماضي. ولا يزال النادي يؤكد براءته التامة، مصراً على أنه يمتلك «أدلة دامغة» ستبرئه في النهاية من أي مخالفة.

وستقوم لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء بمراجعة استئناف النادي. ومن المتوقع صدور قرار نهائي قبل انتهاء الموسم الحالي.



