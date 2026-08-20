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Yosua Arya و محمود خالد

ترجمه

بعد رحيل رودري .. مانشستر سيتي يفاجئ اليونايتد ويستهدف نجم الدوري الإيطالي بـ60 مليون!

انتقالات
مانشستر سيتي
كواديو كونيه
الدوري الإنجليزي الممتاز
روما
الدوري الإيطالي
تياني ريندرز
رودري

مانشستر سيتي يبحث عن إعادة ترميم وسط ميدانه..

حدّد مانشستر سيتي، لاعب وسط روما مانو كوني، كهدف رئيس، لتعزيز خط الوسط، عقب رحيل الثنائي رودري وتيجاني ريندرز. وكان الدولي الفرنسي قد ارتبط اسمه سابقًا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد، لكن السيتي بات الآن يدرس بجدية صفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو.

  • مانشستر سيتي يستهدف نجم روما

    وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يضع السيتي أنظاره على لاعب وسط روما كوني، في سعيه لتعزيز خياراته في الوسط هذا الصيف؛ حيث برز الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا، كهدف جاد لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وكان كوني قد ارتبط بشكل كبير بانتقال محتمل إلى الغريم المحلي، مانشستر يونايتد، في وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية، لكن الصفقة لم تكتمل. وما زال لم يغادر العاصمة الإيطالية بعد، ما يفتح الباب أمام معقل الاتحاد للانقضاض على الصفقة.

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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    إعادة بناء خط الوسط

    يأتي اهتمام السيتي المفاجئ بنجم تولوز السابق عقب إعادة هيكلة كبيرة في وسط ملعبه؛ فقد وافق النادي مؤخرًا على رحيل بارز لنجمه الإسباني رودري، الذي انضم إلى برشلونة، بعقد لمدة أربعة مواسم.

    بالإضافة إلى ذلك، أتمّ ريندرز انتقالًا دائمًا إلى نادي القادسية، وقد أدرّت هاتان الصفقتان، مبلغًا إجماليًا مذهلًا بلغ 137.5 مليون يورو، شاملًا المكافآت المرتبطة بالأداء، ما ترك السيتي يمتلك الأموال والحاجة الواضحة في آنٍ واحد لتدعيم وسط ملعبه.

  • روما يحدد السعر المطلوب

    ويرتبط كوني حاليًا بعقد مع روما حتى يونيو 2029، ما يمنح فريق الدوري الإيطالي موقفًا قويًا في أي مفاوضات محتملة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن النادي الإيطالي منفتح على السماح برحيل وسط ميدانه هذا الصيف، مقابل عرض مناسب.

    وقد وضع الجيالوروسي، سعرًا مطلوبًا يُقدر بين 50 و60 مليون يورو للاعب الدولي الفرنسي. ويمثل هذا التقييم مبلغًا في المتناول، لعملاق أوروبي مثل مانشستر سيتي، خاصة في ظل التدفق النقدي الأخير الذي حققه من بيع اللاعبين.

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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    السيتي يستعد لتقديم عرض رسمي

    بعدما باتت تملك ميزانية انتقالات ضخمة، تدرس إدارة السيتي الآن، بجدية تقديم عرض رسمي، لضم لاعب الوسط الديناميكي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتوافق مواصفات كوني مع ما يبحث عنه النادي لاستعادة العمق والجودة في صفوفه.

    وسيكون التوصل إلى اتفاق مع روما، الأولوية الأبرز خلال الأسابيع المقبلة، فيما يسعى السيتي إلى إتمام عملية إعادة هيكلة خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

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