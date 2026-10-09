وفي حديثٍ منفصل، وجّه هالاند تركيزه نحو الجماهير المسافرة، داعياً الفريق والمشجعين إلى البقاء موحدين رغم المشتتات الخارجية. وفي خطابه للجماهير المتوجهة إلى آنفيلد، قال المهاجم: "أعتقد أنهم سيقضون وقتاً ممتعاً. علينا أن نتماسك معاً، وأن نبقى إلى جانب بعضنا البعض، وأن نحافظ على روحنا الإيجابية."

وتأكيداً على العقلية البنّاءة قبل المباراة، أضاف المهاجم: "مهما حدث في الحياة، علينا دائماً أن نبتسم. علينا أن نبقى إيجابيين، وأن ننظر إلى الأمام، وأن نحاول الفوز بمباريات كرة القدم، وأن نحاول الاستمتاع بالموقف والفوز بالمباراة. علينا أن نتماسك معاً، وأن ننشر المحبة بيننا. لذا نعم، تماسكوا معاً، واستمتعوا بالرحلة، وابتسموا."

من جهته، تطرّق مدرب السيتي إنزو ماريسكا إلى الموقف خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، معرباً عن ثقته الكاملة في الإدارة بينما يستعد النادي لتقديم استئنافه. وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال ماريسكا: "أتفهّم سبب وجود معظمكم هنا. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن هناك إجراءً جارياً، وفي هذه اللحظة أثق تماماً في النادي."

وتأملاً في التزامه بالمشروع، أضاف المدرب: "أثق في النادي لأنني أثق في الأشخاص. وهذا هو سبب انضمامي إلى النادي. لا يوجد نادٍ آخر في العالم أرغب في أن أكون فيه. أنا سعيد وفخور بوجودي هنا."



