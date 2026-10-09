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مانشستر سيتي يمنع توجيه أسئلة إلى إيرلينغ هالاند ويتدخل خلال مقابلة بشأن 114 تهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز
منع هيئة البث من التحقيق في الاتهامات المالية
أفادت تقارير بأنه مُنع على فياباي إجراء مقابلة مع هالاند حول مخالفات مانشستر سيتي للقواعد المالية قبيل مباراته المرتقبة أمام ليفربول. وكان الدولي النرويجي مقرراً له ظهور إعلامي نادر عقب فترة التوقف الدولي للحديث عن المباراة البارزة، لكن الأسئلة المتعلقة بالجدل خارج أرض الملعب كانت ممنوعة منعاً باتاً.
ووفقاً لمدير قسم الرياضة في فياباي كريستيان أوما، في تصريحات لوسيلة الإعلام النرويجية VG، فإن المحطة أبلغت كلاً من استوديوهات الدوري الإنجليزي الممتاز وعملاق الاتحاد مسبقاً بنيتها مناقشة الحكم. غير أن الطلب قوبل بالرفض، حيث أشار أوما إلى أنه لم يسمح أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز بطرح استفسارات حول هذا الأمر قبل مباريات نهاية الأسبوع.
- Getty Images Sport
هالاند وماريسكا يدعوان إلى الوحدة وسط المعركة القانونية
وفي حديثٍ منفصل، وجّه هالاند تركيزه نحو الجماهير المسافرة، داعياً الفريق والمشجعين إلى البقاء موحدين رغم المشتتات الخارجية. وفي خطابه للجماهير المتوجهة إلى آنفيلد، قال المهاجم: "أعتقد أنهم سيقضون وقتاً ممتعاً. علينا أن نتماسك معاً، وأن نبقى إلى جانب بعضنا البعض، وأن نحافظ على روحنا الإيجابية."
وتأكيداً على العقلية البنّاءة قبل المباراة، أضاف المهاجم: "مهما حدث في الحياة، علينا دائماً أن نبتسم. علينا أن نبقى إيجابيين، وأن ننظر إلى الأمام، وأن نحاول الفوز بمباريات كرة القدم، وأن نحاول الاستمتاع بالموقف والفوز بالمباراة. علينا أن نتماسك معاً، وأن ننشر المحبة بيننا. لذا نعم، تماسكوا معاً، واستمتعوا بالرحلة، وابتسموا."
من جهته، تطرّق مدرب السيتي إنزو ماريسكا إلى الموقف خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، معرباً عن ثقته الكاملة في الإدارة بينما يستعد النادي لتقديم استئنافه. وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال ماريسكا: "أتفهّم سبب وجود معظمكم هنا. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن هناك إجراءً جارياً، وفي هذه اللحظة أثق تماماً في النادي."
وتأملاً في التزامه بالمشروع، أضاف المدرب: "أثق في النادي لأنني أثق في الأشخاص. وهذا هو سبب انضمامي إلى النادي. لا يوجد نادٍ آخر في العالم أرغب في أن أكون فيه. أنا سعيد وفخور بوجودي هنا."
قرار اللجنة المستقلة والاستئناف الجاري
يأتي هذا الحظر الإعلامي عقب إدانة لجنة مستقلة لنادي مانشستر سيتي بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تقدّم النادي باستئناف ضد هذا القرار، ما يُبقي النتيجة القانونية دون حسم.
وقد أضافت الإجراءات القانونية الجارية مزيدًا من التوتر إلى منافسة محتدمة أصلًا بين مانشستر سيتي وليفربول. وفي حين لا يزال التدقيق خارج الملعب شديدًا، تواصل الإدارة واللاعبون إظهار ثقتهم علنًا في عملية الاستئناف.
- Getty Images Sport
مواجهة عالية المخاطر تنتظر الجميع على ملعب أنفيلد
يُحوّل مانشستر سيتي الآن تركيزه مجددًا إلى أرض الملعب استعدادًا لمواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد أمام ليفربول. ومع فرض القيود الإعلامية بشأن النزاع القانوني، يسعى الفريق إلى الحفاظ على الإيجابية وخطف النقاط الثلاث خارج الديار.
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