مانشستر سيتي يقدم عرضًا جديدًا لتمديد عقد رودري وسط اهتمام ريال مدريد بضمه

اتخذ مانشستر سيتي خطوة رسمية لضمان استمرار رودري مع النادي على المدى الطويل، حيث عرض على لاعب الوسط عقدًا جديدًا مغريًا. ويبدو أن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مصمم على صد محاولات ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الإسباني، الذي يقترب من نهاية عقده الحالي.

  • النادي يتحرك لتأمين لاعب محوري في خط الوسط

    بدأ نادي مانشستر سيتي مفاوضات مع رودري بشأن تمديد عقده لوضع حد للغموض المتزايد حول مستقبله في ملعب الاتحاد. يعد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا القلب النابض الذي لا غنى عنه لفريق بيب جوارديولا منذ وصوله في عام 2019، لكن عقده الحالي من المقرر أن ينتهي في عام 2027. أفاد فابريزيو رومانو أن شروطًا جديدة مطروحة الآن على الطاولة، حيث أن النادي مصمم على تجنب سيناريو دخول نجمه إلى الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده، خاصة مع إغراء سانتياغو برنابيو الذي يلقي بظلاله على المفاوضات.

    ريال مدريد يترقب فرصة للتعاقد في الصيف

    يأتي أكبر تهديد لآمال مانشستر سيتي في الاحتفاظ باللاعب من العاصمة الإسبانية. لطالما كان ريال مدريد معجبًا باللاعب السابق في أتلتيكو مدريد، ويقال إن النادي يراقب وضعه عن كثب. ورغم أن مانشستر سيتي يفضل الاحتفاظ به، إلا أن هناك إدراكًا بأن عودة اللاعب إلى المدينة التي ولد فيها قد تغير رأيه. ووفقًا لرومانو، فإن القرار يعود بالكامل إلى اللاعب وعائلته. وفي حال رفض العرض، فقد يكون هناك انتقال كبير في الصيف. 

  • رودري يفتح الباب أمام العودة إلى الدوري الإسباني

    وقد تزايدت التكهنات بعد التقييم الصريح الذي قدمه رودري نفسه بشأن أهدافه المهنية. ولم يبذل لاعب الوسط أي جهد يذكر لتهدئة الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو. وقال رودري: «تبقى لي سنة واحدة في عقدي، وسيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث». وعندما سُئل بشكل محدد عن اهتمام ريال مدريد به، أضاف: «لا يمكنك رفض عرض من أفضل الأندية في العالم.

    "أود العودة إلى الدوري الإسباني - ما زلت أتابعه. لم أكن أخطط للعب خارج إسبانيا، لكن مانشستر سيتي عرض عليّ الانضمام. الدوري الإنجليزي هو نقطة ضعفي وهو دوري مثير، لكنه دوري متطلب للغاية. إنه يدفعك إلى أقصى حدودك. أنا هناك منذ سبع سنوات الآن وألاحظ أن الوقت يمر. لكنني سعيد جدًا هناك في الوقت الحالي".

    القتال من أجل اللياقة البدنية والجوائز

    عانى لاعب الوسط من موسم صعب من الناحية البدنية، حيث لم يشارك سوى في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشاكل لياقية مستمرة. ورغم ذلك، لا يزال دورُه حاسماً في تحقيق طموحات مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب، متأخراً بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ليفربول. ورغم ذلك، لا يزال دورُه حاسماً في تحقيق طموحات مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال. ويستعد فريق غوارديولا الآن لمواجهة ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

