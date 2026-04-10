كثّف مانشستر سيتي اهتمامه بهيولماند قبيل فترة الانتقالات المقبلة. ووفقًا لصحيفة A Bola، فقد أجرى السيتي بالفعل اتصالات غير رسمية مع النادي البرتغالي في إطار محاولاته للتقدم على منافسة يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ويحرص سيتي على التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي بعد نهاية الموسم الجاري. ويتمثل عامل رئيسي وراء الزخم المتزايد في المدير الرياضي فيانا، الذي يعرف اللاعب جيدًا من فترة عمله في سبورتينغ. وكان فيانا مسؤولًا عن جلب هيولماند إلى لشبونة قادمًا من ليتشي مقابل 19.5 مليون يورو في عام 2023. وقد وضعت معرفته باللاعب، إلى جانب العلاقة القوية بين الناديين، سيتي في موقف قوي لإتمام الصفقة.