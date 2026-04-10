مانشستر سيتي يقترب من ضم قائد سبورتينغ لشبونة مورتن هيولماند، بينما يضع هوغو فيانا نصب عينيه لمّ الشمل مع نجم خط الوسط
سيتي يصعّد مساعيه لضم قائد سبورتينغ
كثّف مانشستر سيتي اهتمامه بهيولماند قبيل فترة الانتقالات المقبلة. ووفقًا لصحيفة A Bola، فقد أجرى السيتي بالفعل اتصالات غير رسمية مع النادي البرتغالي في إطار محاولاته للتقدم على منافسة يوفنتوس ومانشستر يونايتد.
ويحرص سيتي على التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي بعد نهاية الموسم الجاري. ويتمثل عامل رئيسي وراء الزخم المتزايد في المدير الرياضي فيانا، الذي يعرف اللاعب جيدًا من فترة عمله في سبورتينغ. وكان فيانا مسؤولًا عن جلب هيولماند إلى لشبونة قادمًا من ليتشي مقابل 19.5 مليون يورو في عام 2023. وقد وضعت معرفته باللاعب، إلى جانب العلاقة القوية بين الناديين، سيتي في موقف قوي لإتمام الصفقة.
سبورتينغ مستعد لمناقشة تخفيض قيمة رسوم الانتقال
على الرغم من أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، فإن سيتي يدرك بالفعل توقعات سبورتينغ بشأن انتقال محتمل. النادي البرتغالي منفتح على مناقشة صفقة بقيمة أقل من شرط اللاعب الجزائي البالغ 80 مليون يورو. ويُقال إن رئيس سبورتينغ فريديريكو فارانداس وقيادة النادي مستعدون لقبول مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.
كان الدولي الدنماركي شخصية محورية خلال مواسمه الثلاثة في لشبونة، حيث ساعد النادي على الحفاظ على نجاحه المحلي، وفي الوقت نفسه رسّخ مكانته كأحد أكثر لاعبي الوسط موثوقية في الدوري.
الملف المثالي لخطط غوارديولا في خط الوسط
وفقًا للتقرير نفسه، يأتي اهتمام سيتي بهيولماند في وقت يقيّم فيه النادي الهيكل طويل الأمد لخط وسطه، لا سيما مع حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل رودري. ويتوافق الدولي الدنماركي مع المواصفات الفنية والبدنية التي يطلبها بيب غوارديولا عادةً من لاعبي الارتكاز.
وقد تابع كشافو سيتي اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن كثب طوال الموسم الحالي، وأعجبوا بذكائه التكتيكي وانضباطه الدفاعي وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب من مراكز متأخرة. وكان هيولماند حجر أساس في المنظومة التكتيكية لسبورتينغ، كما قاد الفريق خلال فترة شهدت تتويج النادي بلقب الدوري مرتين متتاليتين. وتجعله قيادته وهدوؤه بالكرة مرشحًا قويًا لقيادة خط وسط سيتي في المستقبل.
يُعِدّ سبورتينغ خططًا احتياطية
يستعد سبورتينغ بالفعل لاحتمال فقدان قائده في موسم 2026-27. وقد بدأ قسم الاستكشاف في النادي بتحديد بدائل محتملة تتوافق مع الحضور البدني لهييولماند ونضجه وقيمة إعادة بيعه على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يُعاد استثمار أي رسوم انتقال يتم الحصول عليها مقابل لاعب الوسط الدنماركي في تعزيز الفريق، ولا سيما في مركز وسط الميدان.
ومع اقتراب نافذة الانتقالات، قد تتسارع المناقشات في الأسابيع المقبلة. وحتى الآن، يظل سيتي المرشح الأبرز للحصول على توقيع هييولماند بينما يخطط للموسم المقبل.