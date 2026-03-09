Getty Images Sport
مانشستر سيتي يستضيف ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يواجه تشيلسي فريق بورت فيل المتذيل في الدوري الإنجليزي
الوزن الثقيل يتصادم في ملعب الاتحاد
أدى قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى مواجهة مثيرة، حيث يستعد مانشستر سيتي لاستضافة ليفربول في مباراة قوية بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز. حجز فريق بيب جوارديولا مكانه في دور الثمانية بفوزه المقنع 3-1 على نيوكاسل يونايتد، محققاً فوزه الرابع على رجال إيدي هاو هذا الموسم.
وصل ليفربول إلى هذه المرحلة بعد أن انتقم من هزيمته الأخيرة في الدوري أمام ولفرهامبتون، وحقق فوزًا 3-1 في مولينوكس ليحجز مكانه في رحلة منتظرة إلى ملعب إتيهاد. ستحدد مباريات أبريل الفرق الأربعة التي ستتأهل إلى نصف النهائي في ويمبلي.
أرسنال ولييدز يواجهان اختبارات صعبة
في مباريات أخرى من الدور، سيخوض أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة صعبة خارج أرضه ضد ساوثهامبتون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. تجنب الغانرز مفاجأة محتملة في الدور الخامس بفوزه على مانسفيلد تاون 2-1، بفضل هدفي نوني مادويكي وإيبيريشي إيزي.
ويواجهون الآن فريق ساوثهامبتون المليء بالثقة بعد فوزه على فريق من الدرجة الأولى بفوزه على فولهام 1-0 في كرافن كوتيدج، بفضل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من رويس ستيوارت. وفي الوقت نفسه، تغلب ليدز يونايتد بسهولة على نورويتش سيتي 3-0 وسيواجه إما وست هام أو برينتفورد خارج أرضه.
قرعة الأحلام لفريق بورت فيل المتعثر
القصة التي لا جدال فيها في هذه الجولة هي أن فريق بورت فالي الذي يعاني في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى حصل على فرصة رائعة لمواجهة تشيلسي. يحتل فالي حالياً المركز الأخير في الدرجة الثالثة، لكنه أحدث مفاجأة في الجولة الخامسة بفوزه على سندرلاند 1-0.
وكان هدف بن وين في الدقيقة 28 هو الفارق الوحيد في المباراة، على الرغم من أنه كان التسديد الوحيد على المرمى. وتأهل تشيلسي إلى ربع النهائي بعد أن نجا من موقف صعب أمام فريق ريكسهام الذي لعب بعشرة لاعبين، وفاز في النهاية 4-2 بعد الوقت الإضافي. وأجرى القرعة نجما إنجلترا السابقان جو هارت وجو كول.
صداع إداري وسط سحر الكأس
بينما يحلم المشجعون بالفوز باللقب، فإن ازدحام المباريات يثقل كاهل بعض الأندية. قدم جون برادي، مدرب فريق فالي، تقييماً صريحاً بشكل غير معتاد بعد فوزهم التاريخي، قائلاً: "لأكون صريحاً، هذا أمر مزعج بعض الشيء!" كان برادي يشير إلى صراعهم المستمر ضد الهبوط.
وتحدث عن الصعوبات قائلاً: "السبب الحقيقي هو أن هذا يزيد من عدد المباريات في جدولنا، وكما رأيتم فقدنا أحد أفضل لاعبي خط الوسط، كام همفريز، ولا نملك عدداً كافياً من اللاعبين للتعامل مع عدد المباريات في الوقت الحالي". على الرغم من ذلك، سيستمتعون بمباراة ستامفورد بريدج.
