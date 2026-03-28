مانشستر سيتي يخطط لصفقات انتقالات ضخمة بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لضم ساندرو تونالي وإليوت أندرسون، في الوقت الذي يسعى فيه بيب جوارديولا إلى إعادة بناء خط الوسط

تنبع الحاجة الملحة وراء هذه الخطوات من المستقبل المجهول للاعبين الرئيسيين. ففي الواقع، يُنظر إلى رودري على أنه هدف لريال مدريد، في حين يُتوقع أن يغادر سيلفا النادي أيضًا. وبالفعل، تم تعليق المفاوضات حول عقد جديد مع مانشستر سيتي، حيث يقوم الطرفان بتقييم الوضع ويبدوان أكثر انفتاحًا على احتمال رحيل اللاعب. ولهذا الغرض، أوضح رودري بنفسه هذا الأسبوع أن الانتقال إلى البرنابيو سيكون مغريًا له، وأن ولاءه السابق لأتلتيكو مدريد لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له.

وعند سؤاله عن إمكانية الانضمام إلى الفريق الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، قال رودري، وفقًا لـ Onda Cero: "تبقى لي سنة واحدة في عقدي، وسيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث". وعندما سُئل بشكل محدد عن اهتمام ريال مدريد، أضاف: "لا يمكنك رفض أفضل الأندية في العالم".