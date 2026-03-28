Getty Images Sport
ترجمه
مانشستر سيتي يخطط لصفقات انتقالات ضخمة بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لضم ساندرو تونالي وإليوت أندرسون، في الوقت الذي يسعى فيه بيب جوارديولا إلى إعادة بناء خط الوسط
مانشستر سيتي يضع نصب عينيه نجمين من الدوري الإنجليزي الممتاز
يقود المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا، عملية تحول جذرية في خط وسط النادي. ومع توقع رحيل بعض اللاعبين هذا الصيف، حدد سيتي لاعب نيوكاسل تونالي ونجم نوتنغهام فورست أندرسون كمرشحين مثاليين لتجديد تشكيلة الفريق، وفقًا لموقع TEAMtalk. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لصفقتي اللاعبين إلى 190 مليون جنيه إسترليني. وفي حين أن أندرسون كان منذ فترة طويلة على قائمة المرشحين للانضمام مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، فقد ازداد الاهتمام بتونالي بشكل ملحوظ. تبلغ قيمة اللاعب الدولي الإيطالي 100 مليون جنيه إسترليني، وهو سعر يستبعد فعليًا عودته إلى الدوري الإيطالي ويبقي الباب مفتوحًا أمام مانشستر سيتي للانقضاض عليه.
- AFP
باب الخروج يلوح في الأفق بالنسبة لرودري وبرناردو سيلفا
تنبع الحاجة الملحة وراء هذه الخطوات من المستقبل المجهول للاعبين الرئيسيين. ففي الواقع، يُنظر إلى رودري على أنه هدف لريال مدريد، في حين يُتوقع أن يغادر سيلفا النادي أيضًا. وبالفعل، تم تعليق المفاوضات حول عقد جديد مع مانشستر سيتي، حيث يقوم الطرفان بتقييم الوضع ويبدوان أكثر انفتاحًا على احتمال رحيل اللاعب. ولهذا الغرض، أوضح رودري بنفسه هذا الأسبوع أن الانتقال إلى البرنابيو سيكون مغريًا له، وأن ولاءه السابق لأتلتيكو مدريد لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له.
وعند سؤاله عن إمكانية الانضمام إلى الفريق الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، قال رودري، وفقًا لـ Onda Cero: "تبقى لي سنة واحدة في عقدي، وسيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث". وعندما سُئل بشكل محدد عن اهتمام ريال مدريد، أضاف: "لا يمكنك رفض أفضل الأندية في العالم".
استراتيجية صفقة التبادل الخاصة بـ«تونالي»
تزايدت فرص مانشستر سيتي في التوصل إلى اتفاق بشأن تونالي بعد تقارير تفيد بوجود اتفاق شفهي يسمح له بمغادرة ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في أعقاب فشل فريق «المغاريب» في حجز مقعده بدوري أبطال أوروبا. وإلى جانب اهتمامهم بتونالي، لا يزال مانشستر سيتي حريصًا على ضم زميله في نيوكاسل، تينو ليفرامينتو، كجزء من حملة توظيف أوسع نطاقًا.
ولتسهيل هذه الخطوات الطموحة، فإن مانشستر سيتي مستعد لتقديم مجموعة من اللاعبين إلى نيوكاسل. ووفقاً للتقارير، فإن اللاعبين الذين يهتم بهم نيوكاسل أكثر هم حارس مرمى إنجلترا جيمس ترافورد، والظهيرين ريكو لويس وإيسا كابوري، والمدافع جوما باه. ومع تخطيط مانشستر سيتي لإجراء تغييرات كبيرة وتعرض نيوكاسل لضغوط بسبب موقف تونالي، فإن احتمال إبرام صفقات تبادل محتملة مرتفع للغاية.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل الانطلاق بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، سيبذل فريق غوارديولا قصارى جهده للفوز باللقب هذا الموسم. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال. وسيواجه مانشستر سيتي فريق ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يلتقي تشيلسي ثم أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.