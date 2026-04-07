مانشستر سيتي في طريقه للتفوق على مانشستر يونايتد في صفقة انتقال إليوت أندرسون بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني بعدما أوضح نجم نوتنغهام فورست تفضيله بشكل جلي
يتصدر سيتي سباق التعاقد مع لاعب خط الوسط
وفقًا لصحيفة ذا ميرور، جعل مسؤولو السيتي أندرسون أحد أهدافهم الرئيسية، ويزدادون ثقةً بشكل متزايد في التعاقد معه في صفقة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني. وقد حدد فريق بيب غوارديولا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كتعزيز ذي أولوية لغرفة محرك خط وسطه. وبينما أبدى المنافسون المحليون يونايتد، وتشيلسي وتوتنهام اهتمامًا جميعًا، يبدو أن النادي في موقع يؤهله للفوز بالسباق. وقد أوضح أنه يفضل ملعب الاتحاد كخيار مفضل لديه، ومن المتوقع أن يغادر فورست بغض النظر عما إذا كان النادي سيتجنب الهبوط أم لا.
صعودٌ نجوميّ من نيوكاسل إلى فورست
كانت رحلة اللاعب إلى القمة لافتة منذ فترة إعارته الأولى إلى بريستول روفرز في عام 2022. وبعد أن تدرّج في أكاديمية سانت جيمس بارك، انضم رسمياً إلى فورست في يوليو 2024، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني. وسرعان ما رسّخ مكانته كعنصر محوري في منظومتهم، إذ خاض 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. وبسجل هدفين وثلاث تمريرات حاسمة، بما في ذلك 10 مشاركات في الدوري الأوروبي، جعلته صلابته البدنية وذكاؤه التكتيكي لاعباً بارزاً على الصعيدين المحلي والأوروبي.
تتلقى خطط يونايتد لإعادة بناء خط الوسط ضربة
كان يونايتد قد اعتبر في الأصل لاعب الوسط الموهوب هدفه المثالي في خط الوسط لقيادة حملة تعزيزات تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، الذي يُتوقع أن يُسند إليه المنصب بصورة دائمة. ومع رحيل المخضرم البرازيلي كاسيميرو عن أولد ترافورد في نهاية الموسم، أصبح الشياطين الحمر في أمسّ الحاجة إلى دماء جديدة لتعزيز خياراتهم. وعلى الرغم من اهتمامهم القوي ورغبة واضحة من الإدارة في تجنّب ملاحم الانتقالات الطويلة التي شهدتها السنوات الأخيرة، فإنهم يواجهون الآن خطر خسارته لصالح جيرانهم. وتفضيل اللاعب للانتقال إلى الاتحاد يُعد ضربة موجعة للغاية لفريق الاستقطاب في كارينغتون.
ما التالي للنجم العالمي؟
يتطلع مانشستر سيتي إلى إنهاء صفقة انتقال أندرسون قبل أن يغادر للمشاركة في كأس العالم. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى قائمة توماس توخيل للبطولة المقبلة، بعدما غاب عن القائمة في مباراة واحدة فقط منذ ظهوره الأول أمام أندورا في يونيو الماضي. وقد بدأ أساسيًا في ست من أصل سبع مباريات شارك فيها مع منتخب الأسود الثلاثة، وغاب عن المواجهة الأخيرة أمام أوروغواي بعدما اختار توخيل الدفع بتشكيلتين مختلفتين إلى حد كبير في كلتا المباراتين الوديتين الدوليتين.