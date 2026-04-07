يتطلع مانشستر سيتي إلى إنهاء صفقة انتقال أندرسون قبل أن يغادر للمشاركة في كأس العالم. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى قائمة توماس توخيل للبطولة المقبلة، بعدما غاب عن القائمة في مباراة واحدة فقط منذ ظهوره الأول أمام أندورا في يونيو الماضي. وقد بدأ أساسيًا في ست من أصل سبع مباريات شارك فيها مع منتخب الأسود الثلاثة، وغاب عن المواجهة الأخيرة أمام أوروغواي بعدما اختار توخيل الدفع بتشكيلتين مختلفتين إلى حد كبير في كلتا المباراتين الوديتين الدوليتين.