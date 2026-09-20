مانشستر سيتي وساندرلاند | انتهت اللعنة "الأخيرة".. خرافة إبراهيموفيتش تسقط تحت أقدام هالاند!

قبل صافرة البداية، كان سندرلاند يقف وحيدًا كقلعة استعصت على ماكينة الأهداف النرويجية. بدا وكأن العقدة ستستمر بعد شوط أول محبط أهدر خلاله هالاند فرصة ذهبية في الدقيقة 45، حين وصلت إليه كرة مثالية من إيليمان ندياي أمام الشباك الخاوية، لكنه أهدرها بغرابة خارج المرمى.

حملت الدقيقة 81 نقطة التحول، حيث انسل هالاند من الرقابة ليضع بصمته ويطلق "رصاصة الرحمة"، مسجلاً الهدف الخامس من كرة عرضية مثالية، ليحسم النقاط الثلاث رسميًا ويغلق الباب أمام أي عودة لسندرلاند.

بهذا الهدف، أكمل هالاند العلامة الكاملة بالتسجيل في مرمى جميع الأندية الـ 25 التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما رفع النرويجي رصيده المذهل إلى 7 أهداف في آخر 5 مباريات مع السيتي بكل المسابقات، معززًا صدارته لهدافي البريميرليج بـ 5 أهداف، ومسجلاً للمباراة الرابعة على التوالي بعد صيامه الوحيد في الجولة الافتتاحية أمام بورنموث.