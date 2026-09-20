في ليلة كروية صاخبة مليئة بالأهداف على ملعب الاتحاد، لم يكن انتصار مانشستر سيتي المثير على سندرلاند بنتيجة 5-3 مجرد ثلاث نقاط اعتيادية. هذا الفوز منح السيتي الانفراد بصدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة (5 انتصارات متتالية)، مستغلاً السقوط المفاجئ لحامل اللقب، آرسنال، أمام برايتون بثلاثية نظيفة أمس. وإلى جانب الصراع على القمة، كانت المواجهة تحمل طابعًا شخصيًا خاصًا لـ "الغول النرويجي" إرلينج هالاند، الذي دخل اللقاء مثقلًا بلعنة شباك الخصم العنيد، وبتحدٍ غير معلن مع أسطورة راهن على أن سر قوته قد اختفى.
مانشستر سيتي وساندرلاند | انتهت اللعنة "الأخيرة".. خرافة إبراهيموفيتش تسقط تحت أقدام هالاند!
اللعنة تتحطم.. 25 ضحية في شباك "الغول"
قبل صافرة البداية، كان سندرلاند يقف وحيدًا كقلعة استعصت على ماكينة الأهداف النرويجية. بدا وكأن العقدة ستستمر بعد شوط أول محبط أهدر خلاله هالاند فرصة ذهبية في الدقيقة 45، حين وصلت إليه كرة مثالية من إيليمان ندياي أمام الشباك الخاوية، لكنه أهدرها بغرابة خارج المرمى.
حملت الدقيقة 81 نقطة التحول، حيث انسل هالاند من الرقابة ليضع بصمته ويطلق "رصاصة الرحمة"، مسجلاً الهدف الخامس من كرة عرضية مثالية، ليحسم النقاط الثلاث رسميًا ويغلق الباب أمام أي عودة لسندرلاند.
بهذا الهدف، أكمل هالاند العلامة الكاملة بالتسجيل في مرمى جميع الأندية الـ 25 التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما رفع النرويجي رصيده المذهل إلى 7 أهداف في آخر 5 مباريات مع السيتي بكل المسابقات، معززًا صدارته لهدافي البريميرليج بـ 5 أهداف، ومسجلاً للمباراة الرابعة على التوالي بعد صيامه الوحيد في الجولة الافتتاحية أمام بورنموث.
- Getty Images Sport
حسم يغطي على العزلة التكتيكية
تكشف الإحصائيات الدقيقة للمباراة عن معاناة حقيقية واجهها هالاند قبل لحظة الحسم، حيث قدم واحدة من أقل مبارياته تأثيرًا في اللعب الجماعي. عاش النرويجي شوطًا أول في عزلة تامة، مكتفيًا بـ 10 لمسات فقط ومعدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 0.19.
تجلت معاناته الأكبر في المواجهات الثنائية، حيث نجح دفاع سندرلاند في تجريده من سلاحه البدني؛ ليخسر 11 التحامًا من أصل 12 (منها 6 التحامات هوائية خسرها بالكامل). كما فقد الاستحواذ على الكرة 7 مرات من إجمالي 25 لمسة طوال الـ 90 دقيقة. ورغم هذه العزلة التكتيكية، أثبت هالاند مجددًا أن المهاجم الاستثنائي يحتاج إلى مساحة صغيرة في الدقائق الأخيرة ليطبع بصمته وينهي اللقاء.
- Getty Images Sport
خرافة السلطان وسر "ذيل الحصان"
التهديف المستمر لهالاند هذا الموسم لم يكسر عقدة سندرلاند فحسب، بل أسقط تمامًا "الخرافة" التي روج لها الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش. قبل انطلاق الموسم، فاجأ هالاند الجميع بقص شعره الأشقر الطويل بالكامل، متجاهلًا نصيحة السلطان الصريحة: "قوتك في شعرك".
إبراهيموفيتش كان قد صرح سابقًا بأنه يؤمن إيمانًا قاطعًا بتأثير الشعر الطويل على الأداء: "قلت لوكيل أعمالنا المشترك: احتفظ بهذا الشعر، لأنه سيأخذك إلى المكان الذي تريد الوصول إليه". وعندما وثق هالاند عملية حلاقته، استقبل مكالمة صادمة من إبراهيموفيتش الذي قال له حرفيًا: "ماذا فعلت بحق الجحيم؟ هل خسرت رهانًا أم ماذا؟ يا إلهي، احظرني وامسح رقمي".
أراد هالاند صدمة الجماهير قائلًا: "أريد جماهير مانشستر سيتي أن تهتف: من بحق الجحيم هذا؟ عندما يرونني". ورغم تساؤل إبراهيموفيتش الساخر عما إذا كانت القصة ستجعله أسرع، أثبتت الأرقام واستمرار تصدره لقائمة الهدافين أن غريزة "الغول" التهديفية لا علاقة لها بطول شعره.
كابوس التسلل وإنقاذ الموسم
رغم الغزارة التهديفية، عاش مانشستر سيتي كابوسًا دفاعيًا حقيقيًا؛ حيث ضرب لاعبو سندرلاند مصيدة التسلل باختراقات هائلة أسفرت عن أهدافهم الثلاثة والتي تكفل بها بريان بروبي (هاتريك). وكادت الأمور أن تفلت تمامًا من بين يدي إنزو ماريسكا حين اقترب الضيوف من إدراك التعادل 4-4 في الدقيقة 70، لولا التدخل الأسطوري من المدافع روبن دياش، الذي شتت الكرة من على خط المرمى تمامًا في لقطة مثالية وُصفت بـ "إنقاذ الموسم".
على الجانب الهجومي، لم تقتصر المكاسب على هالاند؛ بل شهدت المباراة بصمة أولى لإنزو فرنانديز الذي افتتح سجل أهدافه مع السيتي بذكاء شديد، عبر تنفيذه ركلة حرة مباشرة ومخادعة من على الرواق الأيمن، ممهدًا الطريق لمهرجان أهداف كان بطله أنطوان سيمينيو بهدفين وتمريرة حاسمة.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا