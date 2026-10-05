وبرز مدافع برشلونة باو كوبارسي كمرشح رئيسي لخلافة الحائز الحالي على الجائزة ديزيري دوي، بعد عام مذهل على صعيد النادي والمنتخب الوطني.
منافسًا نجم مانشستر سيتي وثنائي ريال مدريد .. باو كوبارسي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة «جولدن بوي» لعام 2026
كوبارسي يتصدر قائمة النخبة من المتأهلين للتصفيات النهائية
أصبح «كوبارسي»، النجم الصاعد في صفوف برشلونة، الاسم الذي لا يغيب عن ألسنة الجميع بعد أن تم تأكيده كمرشح رئيسي لجائزة «جولدن بوي» لعام 2026. وقد شهد هذا المدافع البالغ من العمر 19 عامًا صعودًا صاروخيًا، حيث أثبت نفسه كركيزة أساسية في دفاع البلوجرانا ولعب دورًا محوريًا في فوز إسبانيا بكأس العالم.
وبعد أن تم تكريمه بالفعل كأفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026، يُتوقع الآن على نطاق واسع أن يفوز كوبارسي بالجائزة التي أنشأتها صحيفة«توتو سبورت» لتكريم أفضل المواهب تحت سن 21 عامًا التي تلعب في أوروبا.
وتتسم عملية الاختيار لهذه الجائزة الفردية المرموقة بالصرامة، حيث تُستخدم «مؤشر جولدن بوي» الذي طورته مؤسسة «فوتبول بنشمارك». وتقوم هذه المنهجية بتقييم اللاعبين بناءً على ثلاثة محاور محددة: أدائهم الرياضي، وإجمالي الدقائق التي قضوها على أرض الملعب، والقوة النسبية لناديهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق معيار إضافي مركب لمراعاة الإنجازات التي حققوها في المسابقات الأوروبية والدولية.
- Getty Images Sport
نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني يهيمنون على القائمة
وفي حين يتصدر كوبارسي القائمة، نجح العديد من الأسماء البارزة الأخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني في الوصول إلى القائمة النهائية. وقد دخل أيوب بوعدي، لاعب مانشستر سيتي، هذه الدائرة الحصرية للمرة الأولى عقب انتقاله المثير للجدل بقيمة 100 مليون يورو من ليل الصيف الماضي. من ناحية أخرى، كوفئ المهاجم إيلي جونيور كروبي، لاعب بورنموث، على أدائه التهديفي المتميز، حيث سجل 13 هدفًا في 33 مباراة خلال موسمه الأول المتميز في إنجلترا.
كما أن ريال مدريد ممثل جيدًا في قائمة الـ25 النهائية، حيث يضم مرشحين اثنين هما إندريك واللاعب الذي انضم إليه الصيف الماضي يان ديوماندي. وعلى الرغم من أن اللاعب الدولي الإيفواري لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته في البرنابيو، فإن إدراجه في القائمة يرجع إلى حد كبير إلى إحصائياته المذهلة خلال موسمه الأخير مع آر بي لايبزيج. خلال ذلك الموسم، سجل ديوماندي 15 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 54 مباراة في جميع المسابقات.
المشاركات الحاصلة على بطاقة دعوة والإضافات البارزة
استخدمت صحيفة «توتو سبورت» مرة أخرى نظام «البطاقة الجامحة» الخاص بها لإدراج لاعبين كان من الممكن أن يُستبعدوا لو اعتمدت على المؤشر وحده. ومن بين المحظوظين هذا العام شارالامبوس كوستولاس لاعب برايتون، وجوان جادو لاعب بوروسيا دورتموند، وتشافي إسبارت لاعب برشلونة. ومن بين الأسماء البارزة الأخرى التي أُدرجت في القائمة مايلز لويس-سكيلي لاعب آرسنال، وثنائي تشيلسي جوريل هاتو وإستيفاو، والموهبة الصاعدة في يوفنتوس كريم ألاجبوفيتش.
أما باريس سان جيرمان، الذي هيمن على المنافسة العام الماضي بثلاثة لاعبين وصلوا إلى المرحلة النهائية، فحضوره أقل هذه المرة. ويظل وارن زائير-إيمري الممثل الوحيد للبطل الفرنسي، مواصلاً سلسلة تميزه ضمن نخبة الشباب الأوروبيين.
- Getty Images Sport
القائمة الكاملة للمرشحين الـ25
تضم القائمة الكاملة للمرشحين النهائيين مجموعة متنوعة من المواهب من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا وخارجها. وإلى جانب الأسماء البارزة، تضم القائمة المختصرة مارك برنال (برشلونة)، ولوكا فوسكوفيتش (برايتون)، وفيكتور فروهولدت (بورتو)، وريان (بورنموث)، وجيانلوكا بريستياني (بنفيكا). كما يتم تمثيل كرة القدم الألمانية بقوة من خلال كونستانتينوس كاريتساس (دورتموند)، وسعيد الملا (كولونيا)، وفين جيلتش (شتوتغارت)، ولينارت كارل (بايرن ميونخ). وقد أظهر جميع هؤلاء اللاعبين الثبات والمستوى المطلوبين ليُعتبروا مستقبل هذه الرياضة.
ويكمل قائمة الفريق المكونة من 25 لاعباً جون مارتن من ريال سوسيداد، ورودريجو مورا من روما، وفرانكو ماتانتونو من فيورنتينا. ومع هذا التجمع الكبير من المواهب، تظل المنافسة على الصدارة شرسة على الرغم من أن كوبارسي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً.
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