Goal.com
مباشر
Erling Haaland HIC 2-1GOAL
محمود خالد

لا أمان في لندن: عذر وحيد لهالاند "المختفي" .. جوارديولا أشهر سلاح روسينيور بصدره وجماهير آرسنال تعض الأنامل!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي يسقط تشيلسي في 45 دقيقة..

من قلب لندن، جاء بيب جوارديولا ليوجه ضربة قاضية إلى تشيلسي، ويعلنها إلى آرسنال، احذر من "عودة تاريخية" تعيد أبناء أرتيتا باكين إلى منازلهم في نهاية الموسم.

45 دقيقة كانت كفيلة بحسم كل شيء في ستامفورد بريدج، ثلاثية نظيفة أمطرها مانشستر سيتي في شباك آرسنال، عن طريق نيكو أوريلي، مارك جيهي، جيريمي دوكو، في الدقائق 51 و57 و68، ليحسم الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "موسم 2025-2026".

ومع تبقي مباراة "مؤجلة"، استعاد مانشستر سيتي، طريق النقاط الثلاث، بعد تعادلين، ليحل في الوصافة بـ64 نقطة، ويقلص الفارق مع "المتصدر" آرسنال، إلى ست نقاط.

ولمن فاتته المتابعة، فإن حالة من الجنون تظهر في ساحة البريمييرليج "مجددًا"، ويكفي القول إن فوزًا آخر للسيتي وهزيمة لآرسنال، وقد تكون في مواجهة الفريقين، السبت المُقبل، قد ينهي الموسم بتساوي النقاط، لنبدأ الحديث عن معايير أخرى تمنح اللقب.

ولكن، إذا ما جاء الحديث عن نجم السيتي، إرلينج هالاند، فماذا فعل خلال القمة الإنجليزية؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • ما أسوأ أن تشهر سلاحك في صدرك!

    كيف تمكن جوارديولا من قلب التعادل السلبي، إلى انتصار عريض خلال 45 دقيقة؟ ببساطة، لأنه قرر أن يستعمل سلاح ليام روسينيور، المدير الفني لتشيلسي، خلال الشوط الثاني.

    سيطرة كبيرة للسيتي في الشوط الأول، قابلها "تكتل" دفاعي للبلوز، ومرتدّات سريعة، جعلت لاعبي تشيلسي هم الأكثر خطورة، ضاربين بـ"ضغط" السيتيزنس، عرض الحائط.

    هنا، قرر جوارديولا أن يقلب الطاولة، لا مانع من التخلي عن اسلوب الضغط قليلًا، فالبينيات والكرات الطويلة المباشرة، تكفي لصنع الفارق.

    وبعرضية وبينية وخطأ فادح من كايسيدو، حقق السيتي ثلاثيته، ثم عاد لينتظم دفاعيًا أمام محاولات تشيلسي للرد، إلا أن السلاح قد أشهر بالفعل في صدر روسينيور، بل وأطلق ثلاث طلقات.

  • HaalandGetty

    أين هالاند؟

    قد نعطي الفتى النرويجي إرلينج هالاند، حجة مقنعة، بأن جوارديولا أعطاه تعليمات بأن يترك المساحات لزملائه، ويقوم بدور "المهاجم الوهمي" الذي يسحب دفاعات تشيلسي، ويترك للآخرين مهمة التسجيل.

    ولكن، إذا ما كان المطلوب من هالاند، بأن يمارس دوره المعتاد في التسجيل، فإن فتى الفايكنج كان "مختفيًا" طوال المباراة.

    هالاند الذي صعق ليفربول بـ"هاتريك" في كأس الاتحاد، لا يزال عاجزًا عن هز الشباك في البريمييرليج، منذ الجولة 27، بل وزاد من الشعر بيتًا، بأنه أثبت نظرية أن تشيلسي يملك مفاتيحه.

    وكما ذكرت، فإن الحسنة الوحيدة في مشاركة هالاند، أنه كان عنصر "إشغال" لدفاع السيتي، من أجل تحقيق الثلاثية التي جاءت بمدافعين وجناح.

    فيما عدا ذلك، فإن هالاند عانى للغاية من صراعه البدني مع ويسلي فوفانا، مدافع تشيلسي، الذي برع في حسم المواجهات الهوائية، التي كانت إحدى الألعاب المفضلة لنجم السيتي.

  • ما أشبه الليلة بالبارحة

    قبل المباراة، كانت الصحف والمواقع المنتمية لمانشستر سيتي، تحاول الإجابة على سؤال "كيف يهرب هالاند من رقابة تشيلسي؟"، خاصة وأن مباراة الدور الأول، شهدت نفس السيناريو من معاناة المهاجم النرويجي، علمًا بأنها انتهت بالتعادل.

    الحل كان في شن الخطورة من الأطراف، مع تحركات دوكو وسيمينو، وبالكرات العرضية يحقق هالاند المطلوب، إلا أن الواقع فرض كلمته، بأن إرلينج وجد صعوبة للمرور من فوفانا.

    ويكفي القول إن أفضل ما قدم هالاند كانت في لقطتين؛ الدقيقة 89 حينما أبطل فرصة لمرتدة تشيلسي بقطع الكرة من كول بالمر، والدقيقة 90+5، حينما هرب أخيرًا من الدفاع، وأرسل كرة رأسية نجح الحارس سانشيز في الإمساك بها.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    لا أمان يا آرسنال!

    إذا لم يكن هالاند في يومه، فالحلول واردة، ريان شرقي الذي لعب دور المحرك "الدينامو" للسيتي، وصنع تمريرتين حاسمتين، وتحركات دوكو وسيمينو على الأطراف، وكذلك الاستبسال الدفاعي الذي ظهر عليه لاعبو السيتي، مع تألق كبير لمارك جيهي الذي أحرز ثالث أهدافه في البريمييرليج مع كتيبة جوارديولا.

    البدائل كثيرة، تؤكد أن مانشستر سيتي، وإن تعثر، فإنه يعود، بل وسيستغل كل فرصة تشهد سقوط آرسنال، بعد خسارته بثنائية بورنموث.

    عدم مشاركة النجم المصري عمر مرموش، ربما تمثل علامة استفهام، خاصة وأنه تواجد على مقاعد البدلاء، بينما لم يكن هالاند في يومه على الإطلاق.

    السيتي خرج أوروبيًا، فصار تركيزه منصبًا على لقب البريمييرليج، ورغم أن آرسنال يواصل الزحف في دوري أبطال أوروبا، ولكن الحذر من السيناريو الأسوأ "المعتاد"، تعثر في الجولات الأخيرة، وتأكد نظرية أن أرتيتا يحقق أسوأ نتائجه خلال شهر إبريل، خاصة وأن الجانرز أمام فرصة تاريخية، إما الفوز بالثنائية أو الخروج "خالي الوفاض".

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال