مانشستر سيتي وبرينتفورد | هالاند "المفترس" يحافظ على أمل جوارديولا.. ومرموش "الضحية" يبتسم أخيرًا!

قدم إيرلينغ هالاند مباراة متكاملة، فبعدما كان مصدر الخطورة الأوحد في الشوط الأول دون أن يبتسم له الحظ، سجل هدفاً وصنع آخر في الشوط الثاني، وبلغت أهدافه المتوقعة (1.22).
لكن المرعب حقاً هو ما يسطره النرويجي في سجلات التاريخ، حيث وصل إلى 189 مساهمة تهديفية مع مانشستر سيتي في 196 مباراة، منذ انضم للفريق قبل 4 سنوات قادمًا من بوروسيا دورتموند.
وفي الموسم الحالي، خاض إرلينج 56 مباراة مع النادي والمنتخب النرويجي، قدم خلالها 60 مساهمة (50 هدفاً و10 تمريرات حاسمة)، علمًا بأنه يتصدر سباق الحذاء الذهبي بـ 26 هدفاً (بفارق 4 أهداف عن إيجور تياجو) في البريميرليج، كما أنه الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري بـ 34 مساهمة.
وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، خاض إرلينج 131 مباراة مع السيتيزنز إجمالًا، قدم خلالها 135 مساهمة تهديفية (111 هدفاً و24 تمريرة حاسمة). وها هو يسير بخطى ثابتة لتحطيم رقم سيرجيو أجويرو (184 هدفاً في 275 مباراة)، أفضل هدافي السيتي في تاريخ المسابقة.