Erling Haaland GFXGOAL
مانشستر سيتي وبرينتفورد | هالاند "المفترس" يحافظ على أمل جوارديولا.. ومرموش "الضحية" يبتسم أخيرًا!

في ليلة كروية مثيرة على ملعب الاتحاد، واصل مانشستر سيتي عزفه المنفرد وضرب شباك ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة (3-0)، في مباراة شهدت تألقاً لافتاً للنجوم.


افتتح جيريمي دوكو التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يضيف القناص إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليختتم النجم المصري عمر مرموش المهرجان بهدف ثالث في الدقيقة 90+2.

بهذا الانتصار العريض، رفع السيتي رصيده إلى 74 نقطة من 35 مباراة، ليواصل مطاردة المتصدر آرسنال (76 نقطة من 35 مباراة)، ويحافظ على فارق النقطتين في صراع لاهث على لقب البريميرليج.

  • حسم بمهارة دوكو وشراسة هالاند

    على الرغم من السيطرة الكاسحة لمانشستر سيتي في الشوط الأول، إلا أن الفريق واجه تنظيماً دفاعياً معقداً من برينتفورد، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي رغم بلوغ الأهداف المتوقعة للسيتي (1.13).

    كانت التكتلات الدفاعية عائقاً أمام هجوم السيتي الذي اكتفى بتسديدتين على المرمى من جانب هالاند. لكن في الشوط الثاني، تغيرت المعادلة تماماً؛ حيث استغل بيب جوارديولا مساحات الخصم بشكل أفضل، وتمكن الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من فك شفرة الدفاع بهدف رائع في الدقيقة 60.

    هذا الهدف أربك حسابات برينتفورد، ليظهر بعدها إرلينج هالاند بشراسته المعهودة، مترجماً أفضليته بهدف ثانٍ أمّن به نتيجة المباراة وأثبت أن السيتي يعرف دائماً متى وكيف يضرب، قبل أن يشترك النجم النرويجي مع صديقه المصري عمر مرموش في إطلاق رصالة الرحمة على رجال برينتفورد.

    الماكينة النرويجية.. أرقام إعجازية لا تعرف التوقف

    قدم إيرلينغ هالاند مباراة متكاملة، فبعدما كان مصدر الخطورة الأوحد في الشوط الأول دون أن يبتسم له الحظ، سجل هدفاً وصنع آخر في الشوط الثاني، وبلغت أهدافه المتوقعة (1.22).

    لكن المرعب حقاً هو ما يسطره النرويجي في سجلات التاريخ، حيث وصل إلى 189 مساهمة تهديفية مع مانشستر سيتي في 196 مباراة، منذ انضم للفريق قبل 4 سنوات قادمًا من بوروسيا دورتموند.

    وفي الموسم الحالي، خاض إرلينج 56 مباراة مع النادي والمنتخب النرويجي، قدم خلالها 60 مساهمة (50 هدفاً و10 تمريرات حاسمة)، علمًا بأنه يتصدر سباق الحذاء الذهبي بـ 26 هدفاً (بفارق 4 أهداف عن إيجور تياجو) في البريميرليج، كما أنه الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري بـ 34 مساهمة.

    وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، خاض إرلينج 131 مباراة مع السيتيزنز إجمالًا، قدم خلالها 135 مساهمة تهديفية (111 هدفاً و24 تمريرة حاسمة). وها هو يسير بخطى ثابتة لتحطيم رقم سيرجيو أجويرو (184 هدفاً في 275 مباراة)، أفضل هدافي السيتي في تاريخ المسابقة.


  • مرموش يتألق.. انسجام تام وحب متبادل مع هالاند

    رغم الأداء الجيد الذي يقدمه كلما وطأت قدماه العشب الأخضر، لا يزال النجم المصري عمر مرموش يعاني من "بخل" بيب جوارديولا في منح الدقائق؛ ففي مباراة برينتفورد، لم يحتج مرموش سوى لـ 30 دقيقة فقط بعد دخوله بديلاً ليسجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 90+2، مؤكداً فاعليته المطلقة بلمس الكرة 8 مرات فقط، وتمريرة مفتاحية وصناعة فرصة خطيرة.

    الأرقام تشير بوضوح إلى أن مرموش لاعب "مظلوم" رقمياً هذا الموسم؛ ففي الدوري الإنجليزي شارك في 19 مباراة، لكنه لم يلعب سوى 606 دقيقة فقط (بمعدل 31 دقيقة للمباراة)، حيث جلس على مقاعد البدلاء في 6 مباريات ودخل كبديل في 12 أخرى. وبنظرة شاملة على موسمه، نجد أنه شارك في 33 مباراة بمختلف المسابقات بإجمالي 1,255 دقيقة فقط، ورغم ذلك يضع بصمته دائماً سواء بالتسجيل أو الصناعة (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، مما يجعله أحد أكثر لاعبي السيتي فاعلية مقارنة بدقائق اللعب.

    ولم تكن لقطة الهدف هي الأبرز فحسب، بل ما تلاها من مشهد يجسد روح الفريق؛ حيث ظهر الانسجام التام والكيمياء العالية بين مرموش وهالاند. التمريرة الحاسمة من النرويجي لمرموش، والأحضان الحارة والاحتفال المشترك، كشفت عن حجم التقدير والمحبة التي يحظى بها "الفرعون المصري" داخل الفريق، وأثبتت أن وجوده بجانب هالاند يشكل ثنائية هجومية قادرة على التطور.


    السيتي لا يستسلم.. وآرسنال يقاتل حتى النهاية

    بفارق نقطتين فقط، يشتعل صراع البريميرليج في أمتاره الأخيرة. السيتي أثبت بهذه الثلاثية أنه لن يرفع الراية البيضاء، وتنتظره مباريات مصيرية تتطلب أقصى درجات التركيز، حيث سيواجه كريستال بالاس (على ملعبه)، وبورنموث (خارج الديار)، وأستون فيلا (على ملعبه) في ختام الدوري، تتخللها مواجهة نارية أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    في المقابل، يدرك آرسنال المتصدر أن أي تعثر سيعني ضياع اللقب، وسيقاتل بشراسة حتى الرمق الأخير في مبارياته المتبقية ضد وست هام (خارج الديار)، وبيرنلي (على ملعبه)، قبل أن يختتم موسمه بمواجهة صعبة أمام كريستال بالاس (خارج الديار). نحن أمام نهاية موسم درامية قد لا تُحسم إلا في الدقائق الأخيرة من الجولة 38.

