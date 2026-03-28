مانشستر سيتي «أثبت قوته» بعد سحقه لمانشستر يونايتد، بينما تقترب فيفيان ميدما وزميلاتها من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات

"الطقس لم يكن في صالحنا"، قال جيجلرتز مازحاً وهو يبدأ مؤتمره الصحفي بعد المباراة بعيداً عن الرياح والأمطار. ومع ذلك، فإن الأداء على أرض الملعب لم يكن مزحة على الإطلاق. ووصف مدرب "السيتي" الدقائق الـ45 الأولى بأنها "من أفضل" ما شاهده من فريقه. فقد سيطر فريقه على كل جوانب المباراة، تاركاً "يونايتد" يلاحق الظلال أمام جماهيره.

"بالتأكيد، استمتعت بذلك"، أضاف جيجلرتز. "لم يكن الأمر مريحاً، لأنه لا يكون كذلك أبداً بالنسبة للمدرب، لكنني شعرت أننا كنا نسيطر على المباراة. كان اللاعبون يستمتعون بإيجاد حلول للعديد من الأمور. صنعوا فرصاً. كانت مباراة رائعة. كان من الرائع مشاهدتها والمشاركة فيها".

كان هذا السيطرة سمة مميزة لموسم مانشستر سيتي، الذي شهد سلسلة انتصارات متتالية في 13 مباراة بين سبتمبر وفبراير.



