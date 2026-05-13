لا يأس مع الحياة: مانشستر سيتي فاز لكن "آرسنال لن يكون حزينًا".. وعمر مرموش "يسوّق نفسه" ضد كريستال بالاس

"لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس".. مقولة خالدة تحث على الأمل والمثابرة؛ حيث يسير عليها العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في الوقت الحالي.

مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، يعلم أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، لم يعد في يده الآن؛ ولكنه لا يزال يُقاتل، على أمل حدوث المفاجأة في النهاية.

وفاز مانشستر سيتي (3-0) على ضيفه كريستال بالاس، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي.

ثلاثية السيتزنس؛ جاءت عن طريق كل من "أنطوان سيمينيو، عمر مرموش وسافينيو"، في الدقائق 32 و40 و84 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل مانشستر سيتي إلى نقطه الـ77، في "وصافة" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ وبفارق نقطتين عن نادي آرسنال "المتصدر"، قبل جولتين من النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس..