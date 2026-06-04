في ظهور مثير على البرنامج التلفزيوني الشهير "إل هورميجويرو"، أطلق ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، تحديًا للرئيس الحالي بيريز، حيث تعهد بجلب أكبر نجوم مانشستر سيتي إلى البرنابيو. وأكد البالغ من العمر 37 عامًا، أن كلاً من هالاند ورودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، يشكلان عنصرين أساسيين في خططه للنادي، بل وذهب إلى حد تقديم ضمان مالي لأعضاء النادي.

واقتناعًا منه بأن النرويجي قد وضع نصب عينيه بالفعل ملعب البرنابيو، صرح ريكيلمي قائلاً: "إذا خالفت وعودي بشأن أي من هذين اللاعبين، فقد وقعت على ضمان بأنني سأدفع 100 في المائة من تكاليف العضوية للموسم المقبل. يتمتع هالاند بشرط جزائي، وهو يرغب في الانضمام إلى مدريد". كما أكد ريكيلمي على سعيه وراء لاعب الوسط الإسباني رودري، مضيفًا: "إنه لاعب رائع، ويشغل مركزًا يحتاج ريال مدريد إلى تعزيزه. لقد تحدثنا إلى وكيل أعماله، وعلينا احترام ناديه، لكن إذا أصبحت رئيسًا، فسيلعب لريال مدريد. سأبذل كل ما في وسعي من أجل ذلك".



