تحدث مهاجم روما دونييل مالين،الذي يشارك مع منتخب هولندا، في مؤتمر صحفي قبيل المباراة الودية ضد النرويج وكشف عن تفاصيل خلف الكواليس بشأن سوقالانتقالات: "الانتقال إلى روما؟ لقد تحدثت مع كويمان حول هذا الأمر، ولحسن الحظ وافق، بل إنه نصحني باللعب في الدوري الإيطالي". وفيما يلي تصريحات أخرى:
مالين: "انضممت إلى روما بناءً على نصيحة كويمان. كرة القدم الإيطالية تناسبني"
"لم أمضِ وقتًا طويلاً في إيطاليا، لكن كرة القدم تناسبني. عندما يكون هناك انتقال مثل هذا، تفكر أيضًا في كأس العالم: يصبح من الضروري أن تلعب. شاركت في بطولتين كبيرتين، وكان أدائي الشخصي جيدًا، لكن على مستوى الفريق كان بإمكاننا أن نقدم أداءً أفضل".
"إنه أمر مميز حقاً، فأنا من قرية صغيرة. لطالما امتلكت قمصان المنتخب الهولندي، لكن هذه فرصة فريدة بالنسبة لي. لن أنسى أبداً أول مباراة لي (6 سبتمبر 2019، ألمانيا - هولندا 2-4، حيث دخلت بديلاً لمارتن دي رون وسجلت هدفاً فور دخولي، ملاحظة المحرر). لكنني أريد المزيد. لقد تحدثت للتو مع رود فان نيستلروي حول الجوانب التي لا يزال عليّ تحسينها. أنا دائمًا حاضر، سواء كبديل أو كلاعب أساسي. أريد دائمًا أن أكون مهمًا. حتى لو لم ألعب، أستطيع مع ذلك أن أبذل قصارى جهدي".
"الأمر ليس سهلاً دائماً. يتعين علينا حقاً رفع مستوى أدائنا، لكن الانضمام إلى المنتخب الوطني شرف كبير، ويمكن أن يُحدث المرء فرقاً حتى في عشر دقائق. أشعر حالياً أنني مهاجم جيد وأنا في أفضل حالاتي. ويرجع الفضل في ذلك أيضاً إلى النادي. في روما، نلعب بأسلوب هجومي ونمارس ضغطاً كبيراً".