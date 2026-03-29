مالو غوستو يدافع عن «المدير الفني» ليام روزينيور وسط أزمة تشيلسي

وقال غوستو لشبكة ESPN: "أعتقد أنه [روزينور] مدرب من الطراز الرفيع، وقد لاحظت أن الكثيرين انتقدوه. أعتقد أنه شخص رائع قبل كل شيء، ومدير فني ممتاز أيضًا، وكما قلت، فهو شاب. إنه يمثل الكثير من الآمال للمستقبل، ولكن إذا أصبح مدربًا لتشيلسي، فذلك لأنه يمتلك الموهبة اللازمة لهذا المنصب. بالنسبة لنا كفريق، علينا أن نؤمن به، ونؤمن بطريقة لعبنا، ونلتزم بخطتنا ونرى كيف ستسير الأمور.

"إنه شخص طيب، وصادق للغاية، وبسيط للغاية، ويمكنك أن ترى أنه شغوف حقًا. "يريد أن يشاركنا شغفه بكرة القدم، وأشعر أنني أريد أن ألعب تحت قيادته، وأريد أن أظهر أفضل ما لدي عندما يضعني على أرض الملعب."