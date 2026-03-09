Getty Images Sport
ترجمه
مالك برينتفورد يكشف عن صفقة مربحة لتوقيع "اللاعب المذهل" مايكل أوليس، والتي انهارت بسبب أتعاب الوكيل "الجنونية"، كما فاتت فرصة التعاقد مع إيبيريشي إيزي وميخائيلو مودريك
الذي هرب: رسوم أوليس الجنونية
تحدث بنهام مؤخرًا في مؤتمر MIT Sloan Sports Analytics عن أبرز الصفقات التي كاد النادي أن يبرمها. وكشف عن مدى قربهم من ضم بعض ألمع المواهب الأوروبية قبل أن تصبح أسماء معروفة، مشيرًا إلى نجم بايرن ميونيخ الحالي مايكل أوليس.
وأشاد بنهام بالجناح، موضحًا: "ثم مايكل أوليس، كان اكتشافه أمرًا لا يصدق، خارج عن هذا العالم، لكننا كنا قد صعدنا للتو ولم نكن معتادين على رسوم الوكلاء الجنونية في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت".
وأوضح سبب فشل الصفقة قائلاً: "كانت أتعاب الوكيل في هذه الصفقة مرتفعة للغاية لدرجة أننا تراجعنا، على الرغم من أن جزءًا منا كان يفكر 'حسنًا، إذا جمعنا أتعاب الوكيل وأتعاب الانتقال، فالمبلغ ليس سيئًا للغاية'، لكن أتعاب الوكيل وحدها كانت جنونية لدرجة أننا تراجعنا. دائمًا ما يكون هناك صفقات تفوتك".
- Getty Images Sport
فقدان إيزي ومارموش
كما اكتشف فريق التوظيف نجم أرسنال الحالي إيبيريشي إيزي خلال فترة لعبه في كوينز بارك رينجرز، قبل وقت طويل من انتقاله المذهل إلى شمال لندن الصيف الماضي مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني. وبالمثل، تابعوا مهاجم مانشستر سيتي الحالي عمر مرموش، الذي انضم لاحقًا إلى أينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال مجانية من فولفسبورغ خلال صيف 2023.
وكشف بنهام عن الأرقام المنخفضة بشكل مذهل، قائلاً: "كنت أقول من قبل أننا كان بإمكاننا التعاقد مع إيزي مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2019 على ما أعتقد. كان بإمكاننا أيضًا التعاقد مع مرموش مجانًا قبل حوالي ثلاث سنوات".
وأبرز المالك الصفقات الضائعة، مضيفًا: "[كان بإمكاننا التعاقد مع كليهما] مقابل حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني. في الصيف الذي صعدنا فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كان هناك لاعبان تم اكتشافهما بشكل مذهل".
المطاردة المعقدة لمودريك
قبل انتقاله الكبير إلى لندن بعد عام واحد فقط، كان نجم تشيلسي الحالي ميخائيلو مودريك محل اهتمام كبير من جانب النادي اللندني. عندما برز الأوكراني في شاختار دونيتسك، رفض النادي عرضين في يناير 2022 بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني و15 مليون جنيه إسترليني.
وقد أوضح بنهام الموقف قائلاً: "أحدهما كان مودريك، الذي كان التعاقد معه معقدًا بعض الشيء، على الرغم من أننا كنا قريبين جدًا من التعاقد معه مقابل مبلغ منخفض، حوالي 20 مليون يورو. في النهاية، انتقل مقابل 80 مليون يورو، على الرغم من أنه يواجه حاليًا عقوبة حظر بسبب تعاطي المخدرات". لم يشارك مودريك مع البلوز منذ نوفمبر 2024.
- Getty Images Sport
الدروس المستفادة في الدوري الممتاز
تسلط هذه الاعترافات الصريحة الضوء على الصعوبات المتميزة التي تواجهها الأندية الصغيرة عند محاولتها الحصول على مواهب النخبة في مواجهة النفوذ المالي للوسطاء. أدى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تغيير كبير في مشهد مفاوضاتهم، لكن النادي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أعمدة الدوري الممتاز على الرغم من هذه الفرص الضائعة.
تُعد السيناريوهات المتعلقة بهؤلاء النجوم تذكيرًا قاسيًا بالفروق الدقيقة في تجنيد اللاعبين في كرة القدم الاحترافية. واختتم بنهام أفكاره حول هذه الفرص الضائعة البارزة بقوله ببساطة: "سيكون هناك دائمًا ما تندم عليه".
إعلان