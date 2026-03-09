مالك برينتفورد يكشف عن صفقة مربحة لتوقيع "اللاعب المذهل" مايكل أوليس، والتي انهارت بسبب أتعاب الوكيل "الجنونية"، كما فاتت فرصة التعاقد مع إيبيريشي إيزي وميخائيلو مودريك

تحدث بنهام مؤخرًا في مؤتمر MIT Sloan Sports Analytics عن أبرز الصفقات التي كاد النادي أن يبرمها. وكشف عن مدى قربهم من ضم بعض ألمع المواهب الأوروبية قبل أن تصبح أسماء معروفة، مشيرًا إلى نجم بايرن ميونيخ الحالي مايكل أوليس.

وأشاد بنهام بالجناح، موضحًا: "ثم مايكل أوليس، كان اكتشافه أمرًا لا يصدق، خارج عن هذا العالم، لكننا كنا قد صعدنا للتو ولم نكن معتادين على رسوم الوكلاء الجنونية في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت".

وأوضح سبب فشل الصفقة قائلاً: "كانت أتعاب الوكيل في هذه الصفقة مرتفعة للغاية لدرجة أننا تراجعنا، على الرغم من أن جزءًا منا كان يفكر 'حسنًا، إذا جمعنا أتعاب الوكيل وأتعاب الانتقال، فالمبلغ ليس سيئًا للغاية'، لكن أتعاب الوكيل وحدها كانت جنونية لدرجة أننا تراجعنا. دائمًا ما يكون هناك صفقات تفوتك".