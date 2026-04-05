شهدت مواجهة الهلال والتعاون بالأمس، بعد اللقطات الجدلية من ثنائي الزعيم البرازيلي مالكوم والبرتغالي رون نيفيش، دفعت الكثيرون للهجوم على الأول والمطالبة بمعاقبة الثاني.
تصرف "لا أخلاقي" من مالكوم تجاه لاعب التعاون .. و"4 مخالفات لروبن نيفيش تستوجب العقوبة"
الهلال يتعثر أمام التعاون
بينما يحاول اللحاق بصدارة جدول الترتيب، تعثر الهلال أمام التعاون بالتعادل (2-2)، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في أول مباراة بعد نهاية التوقف الدولي لشهر مارس.
ثنائية الزعيم سجلها محمد قادر ميتي وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 43 و77، فيما أحرز أندريه جيروتو هدفي سكري القصيم.
بهذا التعادل، يرتفع رصيد الهلال للنقطة 65 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن، متأخرًا بخمس نقاط عن النصر "المتصدر"، فيما يحل التعاون في المركز الخامس بـ46 نقطة.
تصرف مالكوم "اللا أخلاقي"
الجناح البرازيلي مالكوم كان أكثر لاعبي الهلال غضبًا بعد التعادل وخسارة نقطتين أمام التعاون، فنال مارين نيتكوف؛ لاعب الخصم، نصيبه من هذا الغضب..
فيصل السليم، مراسل قناة "الإخبارية"، نشر فيديو لمحترف الهلال، رفقة بيتكوف، يزعم خلاله أن الأخير طلب قميص الأول بعد نهاية المباراة، وهو الطلب الذي رفضه مالكوم.
طريقة مالكوم في الرفض هي ما أثارت الهجوم عليه، حيث تعمد الإشارة بيده بطريقة لا تحمل أي احترام لبيتكوف، ورغم محاولة زميله محمد كنو تهدئته إلا أن الأول كرر إشارات، ما دفع لاعب التعاون للرحيل من أمامه.
ماذا فعل روبن نيفيش؟
بالانتقال للحديث عن لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، فقد هاجم طاقم تحكيم مواجهة التعاون، خاصةً فيما يتعلق بجدل احتساب الهدف الثاني للخصم.
عقب المباراة، ظهر نيفيش مع القنوات التليفزيونية، عارضًا لقطة الهدف على هاتفه، قائلًا: "أنا أشاهد اللقطة، لأني تحدثت مع الحكم بعد المباراة، وأخبرني بوضوح أنه لا يوجد خطأ على تراولي، والآن أنا أشاهدها لأن هذه اللعبة كانت سبب الهدف الثاني للتعاون، والحكم قال لي (شاهد الفيديو لاحقًا، لا يوجد خطأ)، وأنا أشاهد الفيديو الآن، وهناك خطأ واضح".
مطالب بمعاقبة روبن نيفيش
تصريحات نيفيش استغلها سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق بالنصر، للمطالبة بمعاقبة محترف الهلال، مؤكدًا أنه ارتكب أربع مخالفات بها، منها إثارة الرأي العام والتشكيك في نزاهة المسابقة.
وكتب السبيعي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: " بلا شك أن تصريح نيفيز انطوى على عدة مخالفات تستوجب المساءلة؛ إذ تضمّن إثارة للرأي العام، وتشكيكًا بنزاهة المسابقة ، وخروجًا عن الدور الأساسي للاعب، فضلًا عن تجاوز اختصاص المتحدث الرسمي والمركز الإعلامي. وهذه تعد مخالفة صريحة لأبجديات الحوكمة، التي أصبحت – للأسف – تُستخدم كشماعة تُطبَّق حينما تتوافق مع مصالحهم، ويتم تجاهلها متى ما تعارضت مع مصلحة فريقهم".
وأضاف: "تجاهل معاقبة اللاعب سابقًا ينطبق عليه القول الشهير: «من أمن العقوبة أساء الأدب ». هل لهذا المسلسل من نهاية !!!!".