ماكس داومان يدخل التاريخ! نجم أرسنال الصاعد يصبح أصغر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل انطلاقة قوية حسمت المباراة أمام إيفرتون في عرض رائع للمدفعجية
إحباط «المدفعجية» في هجومهم المبكر
بدأ أرسنال المباراة بقوة كبيرة، حيث كاد كل من نوني مادويكي وريكاردو كالافيوري أن يسجلا هدفاً في الدقائق الأولى. وحاول بوكايو ساكا الضغط على خط الدفاع، لكن إيفرتون اكتسب مزيداً من الثقة، حتى أن دوايت ماكنيل سدد كرة ارتطمت بالعارضة. وعلى الرغم من تسجيل 13 تسديدة في الشوط الأول، إلا أن أرسنال افتقر إلى الفعالية المطلوبة لكسر التعادل قبل نهاية الشوط.
رايا يحافظ على تقدم «التوفيز»
شهد الشوط الثاني استمرار هيمنة أرسنال في مواجهة صمود إيفرتون. واضطر ديفيد رايا إلى القيام بإنقاذ حاسم ليحرم بيتو من التسجيل، بينما نجا ويليام ساليبا بأعجوبة من تسجيل هدف في مرماه. ومع تصاعد التوتر، لجأ ميكيل أرتيتا إلى مقاعد البدلاء، حيث أشرك داومان البالغ من العمر 16 عامًا قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، في خطوة تكتيكية أثبتت نجاحها.
داومان وجيوكيريس يكسران التعادل
جاء الهدف الحاسم في الدقيقة 89 عندما تسببت تمريرة داومان العرضية القوية في إحداث فوضى، مما أدى إلى ارتكاب جوردان بيكفورد لخطأ. وسقطت الكرة في مكان مثالي لفيكتور جيوكيريس الذي سددها في المرمى الخالي. وانفجر ملعب الإمارات بالارتياح، لكن أبرز لحظات المباراة التاريخية كانت لا تزال في انتظارنا من أحدث خريجي أكاديمية النادي.
صُنع التاريخ في ملعب الإمارات
مع اندفاع لاعبي إيفرتون جميعًا، بما في ذلك الحارس جوردان بيكفورد، إلى الأمام لاستغلال ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، تم إبعاد الكرة إلى داومان. وانطلق الشاب في انطلاقة فردية مذهلة لمسافة 75 ياردة، متفوقًا في السرعة على خط الدفاع قبل أن يسدد الكرة في المرمى الخالي، مما أدى إلى اندلاع موجة من الهتافات بين لاعبي أرسنال ومدربيه ومشجعيه. وبعمر 16 عاماً و73 يوماً فقط، أصبح داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوج يوماً رائعاً للنادي اللندني.
إعلان