ماكس داومان، توقف عن ذلك! نجم أرسنال الصاعد يسجل هدفاً رائعاً في فوز منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً على البرتغال 6-0
الهيمنة المبكرة وتأثير داومان
أشعل «الأسود الصغيرة» الملعب في 31 مارس، وكان داومان في قلب الأحداث. يمتلك أرسنال جوهرة حقيقية بين صفوفه، حيث قاد المهاجم عملية تدمير حاسمة للدفاع البرتغالي. فقد أعدّ الكرة للاعب تشيلسي الواعد جيسي ديري بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة، ليحرز الهدف الافتتاحي الحاسم. ثم ضاعف ديري رصيده الشخصي في الدقيقة 60، ليجعل النتيجة 3-0 بعد أن أنهى هجمة حاسمة أخرى صممها الجناح. سيطر الفريق تمامًا على منافسه مع تقدم المباراة، وأظهر عمقًا هجوميًا مذهلاً.
حصة تدريبية فردية مذهلة
جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة بعد فترة الاستراحة بوقت قصير، عندما أخذ المراهق زمام الأمور بيده. استلم الكرة في الدقيقة 50، وأظهر نضجًا يفوق سنه البالغ 16 عامًا. تخلص من رقابة مدافعه بحركة ذكية بكتفه قبل أن ينطلق بقوة نحو منطقة الجزاء. تاركًا المدافعين الذين كانوا يلاحقونه وراءه، أطلق تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء ليوسع النتيجة إلى 2-0. هذا الجهد الفردي المذهل قضى تمامًا على أي آمال متبقية للمضيفين.
موجة هجومية في الدقائق الأخيرة تختتم الهزيمة الساحقة
انفتحت أبواب التسجيل على مصراعيها في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث عاقب الضيوف خصومهم المنهكين بلا رحمة. وسجل مدافع وست هام يونايتد، عزرا مايرز، الهدف الرابع في الدقيقة 75 بلمسة نهائية رائعة. وبعد عشر دقائق، أضافت شومايرا ميوكا الهدف الخامس لتزيد من معاناة الفريق المنافس. واختتمت النتيجة في الدقيقة 88 عندما سجل مهاجم برايتون آند هوف ألبيون هاري هاول هدفاً، ليكمل الفوز الساحق 6-0 بأسلوب مذهل. ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين الذين شاركوا في المباراة لاعب وسط سندرلاند كريس ريج وثنائي ليفربول ريو نغوموها وتري نيوني، الذين ساهموا جميعاً في هذه المباراة الرائعة.
خيبة أمل في الترتيب رغم الفوز
على الرغم من النتيجة الساحقة، إلا أن المنتخب الوطني تعرض لخيبة أمل مؤلمة في النهاية. فقد كان هذا الفوز بلا قيمة في نهاية المطاف فيما يتعلق بحملة التأهل. فقد احتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة الثانية من الجولة النهائية برصيد ست نقاط، ليخسر بذلك فرصة التأهل إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا. أما صربيا، فقد تمكنت من التغلب على بولندا لتحتل صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط وسجل خالٍ من الهزائم.