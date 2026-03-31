ماكس داومان، توقف عن ذلك! نجم أرسنال الصاعد يسجل هدفاً رائعاً في فوز منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً على البرتغال 6-0

جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة بعد فترة الاستراحة بوقت قصير، عندما أخذ المراهق زمام الأمور بيده. استلم الكرة في الدقيقة 50، وأظهر نضجًا يفوق سنه البالغ 16 عامًا. تخلص من رقابة مدافعه بحركة ذكية بكتفه قبل أن ينطلق بقوة نحو منطقة الجزاء. تاركًا المدافعين الذين كانوا يلاحقونه وراءه، أطلق تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء ليوسع النتيجة إلى 2-0. هذا الجهد الفردي المذهل قضى تمامًا على أي آمال متبقية للمضيفين.



