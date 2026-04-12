Richard Martin

ماسون ماونت، ماركوس راشفورد واللاعبون الستة الذين يجب على مانشستر يونايتد بيعهم لزيادة الأموال من أجل إعادة البناء في الصيف

مع وجود 24 يومًا بين آخر مباراة لمانشستر يونايتد أمام بورنموث ومباراتهم المقبلة ضد ليدز، حظي مايكل كاريك بوقت كافٍ للتفكير في الجوانب التي يحتاج إلى تحسينها في التشكيلة إذا ما تم تعيينه مدربًا دائمًا في الصيف. واستغل كاريك فترة التوقف الممتدة بأفضل شكل عبر اصطحاب فريقه إلى معسكر تدريبي في منتصف الموسم في أيرلندا، ما أتاح له فرصة لمواصلة تقييم تشكيلته.

لن يكون كاريك الوحيد الذي يقيّم الفريق، كما أنه لن تكون له الكلمة الفصل. فقد ظل رئيس الاستقطاب كريستوفر فيفيل ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس يخططان منذ فترة لنافذة الانتقالات الصيفية، حيث سيكون العثور على لاعب ارتكاز جديد ليتسلم الراية من كاسيميرو الراحل هو الأولوية القصوى. كما ينبغي أن يحظى الاستثمار في ظهيرين أو ظهير واحد أو اثنين بالأولوية أيضاً.

أنفق يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني العام الماضي بعد إنفاقه مبالغ كبيرة أيضاً في فصول الصيف الثلاثة السابقة، وحتى إذا قاد كاريك الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فسيحتاج النادي إلى الغوص عميقاً في جيوبه إذا كان يريد تزويد المدرب بالتشكيلة التي يحتاجها لموسمه الكامل الأول على مقاعد البدلاء في أولد ترافورد.

ليس كاسيميرو وحده من سيرحل عند انتهاء عقده في يونيو، إذ من المقرر أيضاً أن يغادر جادون سانشو وتيريل مالاسيا. ولن يجلب الثلاثي أي رسوم انتقال، لكن رحيلهم سيؤدي إلى وفورات كبيرة في فاتورة الأجور يمكن توجيهها نحو التعاقد مع لاعبين جدد.

GOAL حدّد ستة لاعبين ينبغي للنادي بيعهم في الصيف لمنحه خزينة حقيقية لتمويل صفقاته في سوق الانتقالات.

    ماسون ماونت

    قال روبن أموريم إنه يستطيع أن ينظر إلى عيني ماسون ماونت «ويرى أنه يريد هذا بشدة»، لكن مهما أراد لاعب الوسط التخلص من مشكلات الإصابات وأن يصبح لاعباً أساسياً مع الشياطين الحمر، لم يتمكن من تحقيق ذلك. خاض ماونت 67 مباراة عبر مواسمه الثلاثة منذ انضمامه من تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) في عام 2023، بمتوسط 879 دقيقة في الموسم.

    وفي تلك المباريات لم يتمكن سوى من تسجيل سبعة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، وهو أمر مخيب للآمال للغاية بالنظر إلى أنه ساهم في 29 هدفاً في موسمه قبل الأخير مع تشيلسي قبل عام واحد من إتمام انتقاله. وقد تسببت إصاباته السبع في بقائه خارج الملاعب لمدة 11 شهراً إجمالاً، حيث غاب عن 58 مباراة. ومثل هذا السجل من الإصابات يعني أنه لن يكون من السهل بيعه، لكن يونايتد يدرك أنه ببساطة لم يعد بإمكانه الاعتماد عليه.

    مانويل أوغارتي

    عندما تعاقد يونايتد مع أوغارتي من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون جنيه إسترليني، كان من المتوقع أن يحل محل كاسيميرو في خط وسط إريك تين هاغ، إذ بدا أن البرازيلي في تراجع وفي طريقه لمغادرة أولد ترافورد. لكن حدث العكس تمامًا، إذ استعاد كاسيميرو مكانه كأفضل لاعب ارتكاز في النادي ودفع بالأوروغوياني إلى دكة البدلاء.

    لم يبدأ أوغارتي أي مباراة واحدة تحت قيادة كاريك، كما فقد أيضًا ثقة أموريم، رغم أن البرتغالي كان مدربه السابق في سبورتينغ لشبونة. بل أفيد أن أموريم قال للاعب الوسط أمام الفريق بأكمله إنه يشعر بخيبة أمل من مستواه مع يونايتد.

    سيتعين على يونايتد تقبّل خسارة أخرى إذا باع أوغارتي، لكن أي مبلغ سيحصلون عليه سيساعدهم في المهمة الشاقة المتمثلة في التعاقد مع بديل لكاسيميرو.

    راسموس هوجلوند

    راسموس هويلوند لاعب آخر أعاد بناء مسيرته خارج البلاد بعد أن عانى من تقديم المستوى تحت وطأة التوقعات في يونايتد. المهاجم الدنماركي هو ثالث أفضل هداف في الدوري الإيطالي بالمشاركة برصيد 10 أهداف ضمن إجمالي 14 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة مع نابولي.

    وأكد المدير الرياضي لبطل إيطاليا جيوفاني مانا الشهر الماضي أنهم يتطلعون إلى التعاقد مع هويلوند بشكل دائم في الصيف، وسيقومون بتفعيل بند الانتقال الدائم البالغ 44 مليون يورو (38 مليون دولار) الذي اتفقوا عليه مع يونايتد طالما تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما يبدو مسألة وقت لا أكثر وليس مسألة إذا، إذ يحتلون المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع تبقي سبع مباريات.

    جوشوا زيركزي

    لم يبدأ جوشوا زيركزي أي مباراة تحت قيادة كاريك، وعليك العودة إلى التعادل 1-1 مع وولفرهامبتون في أواخر ديسمبر لمعرفة آخر مرة أُدرج فيها ضمن التشكيلة الأساسية، قبل أن يسحبه أموريم بين الشوطين رغم تسجيله. ولم يسجل الهولندي هذا الموسم سوى هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بينما لديه 11 مساهمة تهديفية منذ انتقاله مقابل 34 مليون جنيه إسترليني من بولونيا في 2024.

    لا يزال زيركزي يحظى بإعجاب عدد من الأندية في إيطاليا، حيث أبدت روما اهتمامًا بضمه على سبيل الإعارة في يناير الماضي. وسيستعد يونايتد لتكبد خسارة في المهاجم، لكن ذلك ثمن يستحق الدفع لأنه لم يقدم ما يكفي للإيحاء بأن له مستقبلًا طويل الأمد في النادي، وغالبًا ما يبدو غير قادر على مجاراة الوتيرة المكثفة للدوري الإنجليزي الممتاز.


    ماركوس راشفورد

    راشفورد هو اللاعب الذي يمتلك القدرة على تحقيق أكبر قدر من الأموال لتعزيز الخزائن، بعدما قدم موسماً ممتازاً على سبيل الإعارة في برشلونة، مسجلاً 11 هدفاً وصانعاً 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، رغم أنه لم يكن أساسياً بشكل منتظم. وقبل عيد الميلاد كان يُعد أمراً مفروغاً منه أن الكتالونيين سيفعّلون الشرط الجزائي البالغ 30 مليون يورو الذي اتفقوا عليه مع يونايتد الصيف الماضي للتعاقد مع المهاجم بشكل دائم.

    لكن برشلونة، بوصفه نادياً شديد المتطلبات، لم يقتنع تماماً براشفورد لدى أرباب عمله المؤقتين، ومع الصعوبات المالية المعروفة التي يعانيها النادي، باتوا الآن يسعون إلى التفاوض على قيمة الصفقة لخفضها.

    وسيكون يونايتد ضمن حقوقه في رفض ذلك العرض والنظر فيما إذا كان أي نادٍ آخر في أوروبا يريده، رغم أن الأجور الضخمة لراشفورد، والتي طابقها برشلونة هذا الموسم، تظل عقبة كبيرة أمام معظم الفرق لتجاوزها. غير أن أمراً واحداً واضحاً، وهو أن راشفورد لا يمكنه العودة إلى يونايتد لأن العلاقة التي كانت تربطه بنادي طفولته قد انكسرت، حتى مع رحيل أموريم.

    أندريه أونانا

    انتهت آخر مشاركة لأندريه أونانا بقميص يونايتد بأكثر إقصاء مُذل في تاريخ النادي من بطولة الكأس، أمام غريمسبي تاون من دوري الدرجة الثانية، لكنه أعاد إحياء مسيرته على سبيل الإعارة في طرابزون سبور، مساهماً في سعيهم نحو اللقب، وأطلقت عليه وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي لقب «الجدار».

    وبينما زعمت تقارير أنه يريد العودة إلى يونايتد واستعادة القميص رقم 1 من سيني لامينس، فإن النادي أقل رغبة في منحه فرصة أخرى، لا سيما أنه يتقاضى ما يُقدَّر بنحو 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهم يتطلعون إلى خفض فاتورة الأجور.

    وبينما يُستبعد أن يستعيد يونايتد مبلغ 47 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه مقابل أونانا عندما تعاقد معه من إنتر، فإن خبرته ينبغي أن تساعدهم على الأقل في الحصول على مبلغ كبير يمكنهم إعادة استثماره في الفريق.

