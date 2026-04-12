لن يكون كاريك الوحيد الذي يقيّم الفريق، كما أنه لن تكون له الكلمة الفصل. فقد ظل رئيس الاستقطاب كريستوفر فيفيل ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس يخططان منذ فترة لنافذة الانتقالات الصيفية، حيث سيكون العثور على لاعب ارتكاز جديد ليتسلم الراية من كاسيميرو الراحل هو الأولوية القصوى. كما ينبغي أن يحظى الاستثمار في ظهيرين أو ظهير واحد أو اثنين بالأولوية أيضاً.

أنفق يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني العام الماضي بعد إنفاقه مبالغ كبيرة أيضاً في فصول الصيف الثلاثة السابقة، وحتى إذا قاد كاريك الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فسيحتاج النادي إلى الغوص عميقاً في جيوبه إذا كان يريد تزويد المدرب بالتشكيلة التي يحتاجها لموسمه الكامل الأول على مقاعد البدلاء في أولد ترافورد.

ليس كاسيميرو وحده من سيرحل عند انتهاء عقده في يونيو، إذ من المقرر أيضاً أن يغادر جادون سانشو وتيريل مالاسيا. ولن يجلب الثلاثي أي رسوم انتقال، لكن رحيلهم سيؤدي إلى وفورات كبيرة في فاتورة الأجور يمكن توجيهها نحو التعاقد مع لاعبين جدد.

