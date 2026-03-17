ماسون غرينوود يلتقي بزين الدين زيدان خلال زيارة فريق مرسيليا لمركز البادل الجديد الذي أنشأه أسطورة فرنسا وريال مدريد
اجتماع خاص في Z5 Padel
قام فريق مرسيليا بزيارة إلى مركز Z5 Padel يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من فوزه بنتيجة 1-0 في الدوري الفرنسي على أوكسير. وكان أبرز ما في هذه الرحلة حضور زيدان، نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد السابق. وأثناء الزيارة، تم تصوير غرينوود وهو يصافح لاعب الوسط الأسطوري، حيث اجتمع الفريق في جلسة لتعزيز الروح الجماعية. وقد نظم بيي هذه الرحلة لمكافأة لاعبيه والحفاظ على معنوياتهم مرتفعة خلال موسم محلي صعب، مما سمح لهم بالاسترخاء والمشاركة في منافسة ودية خارج الملعب.
نجوم مرسيليا يصافحون أسطورة
وسرعان ما شارك النادي هذه اللحظة التي لا تُنسى مع مشجعيه. ونشر الحساب الرسمي لمارسيليا على إنستغرام عدة صور تظهر زيدان وهو يقف جنباً إلى جنب مع نجوم الفريق البارزين. وجاء في التعليق: "وقت لعب البادل. ترابط وتشارك وأجواء دافئة في هذا اللقاء". "بعد ظهر يوم مليء بلعب البادل بصحبة أشهر أبناء مارسيليا على وجه الأرض. شكراً لـ Z5 Padel وللسيد زين الدين زيدان على استقبالهم الرائع".
الأداء المذهل لفريق غرينوود
يقدم المهاجم الإنجليزي غرينوود أداءً رائعاً منذ انتقاله بشكل نهائي من مانشستر يونايتد في يوليو 2024 مقابل 26 مليون يورو. وخلال 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 25 هدفاً وثماني تمريرات حاسمة، بينما تضم حصيلته في الدوري المحلي 15 هدفاً في 25 مباراة بالدوري الفرنسي. أما على الصعيد الأوروبي، فقد أضاف ثلاثة أهداف في ثماني مباريات بدوري أبطال أوروبا.
ماذا ينتظر مرسيليا بعد ذلك؟
وبعد أن استعاد الفريق نشاطه، يتجه التركيز الآن مرة أخرى إلى المباريات المحلية. ويحتل مرسيليا حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة، خلف المتصدر باريس سان جيرمان ولينس صاحب المركز الثاني. وقد ساهم فوزه الأخير 1-0 على أوكسير يوم الجمعة في إبقائه في صلب المنافسة على مقاعد التأهل إلى البطولات الأوروبية. وفي المباراة المقبلة، سيخوض الفريق مباراة صعبة على أرضه أمام ليل، صاحب المركز الخامس، يوم الأحد. وبعد تلك المباراة، سيتوجه الفريق لمواجهة موناكو في 5 أبريل، قبل أن يستضيف ميتز بعد بضعة أيام.
