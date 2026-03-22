ماسون غرينوود يقرر خطوته التالية، بينما يتطلع نجم مرسيليا إلى الرحيل في الصيف ويستبعد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

يُقال إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد عزم على الانتقال إلى إيطاليا بعد أن قرر أنه غير سعيد في مرسيليا. وبعد أن استعاد لمسته التهديفية في الدوري الفرنسي، يعتقد غرينوود أن الانتقال إلى «البيانكونيري» هو الخطوة التالية المثالية لمسيرته، حيث يدرك جيدًا أن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليست واردة في الوقت الحالي.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "ماسون غير سعيد في مرسيليا وقد عزم على الانتقال إلى إيطاليا لأنه يعلم أنه لا يزال غير قادر على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

يخوض يوفنتوس حاليًا عملية إعادة بناء كبيرة للفريق في سعيه للتنافس على لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى، ويرى النادي أن اللاعب الإنجليزي عنصر أساسي في خط هجومه الجديد.