ماسون غرينوود يبرز كهدف انتقالات لفريق فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين، في ظل موسمه المتميز مع مرسيليا

يستعد «البيانكونيري» لإجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق، وقد وضعوا اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على رأس قائمة رغباتهم. ووفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن إدارة يوفنتوس تتابع تطور أداء المهاجم منذ عام 2024، وهي مقتنعة الآن بأنه الرجل المناسب لقيادة خط هجوم الفريق.

يبحث النادي التوريني عن شرارة جديدة لإعادة ترسيخ مكانته كمرشح دائم للقب الدوري الإيطالي. يُنظر إلى غرينوود على أنه إضافة بارزة يمكن أن تزدهر في البيئة التكتيكية لكرة القدم الإيطالية، في الوقت الذي يتطلع فيه يوفنتوس إلى موسم 2026-27.