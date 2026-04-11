ماسون غرينوود مصمم على الفوز بجائزة هداف الدوري الفرنسي (ليغ 1) بعدما قدّم نجم مرسيليا تمريرتين حاسمتين في الفوز على ميتز
جرينوود يعيد مرسيليا إلى سكة الانتصارات
قدّم غرينوود أداءً لافتًا في فوز مارسيليا على ميتز 3-1، مسهمًا في عودة فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين. وصنع المهاجم الإنجليزي هدف الافتتاح في الدقيقة 13 بتمريرة بينية دقيقة إلى بيير-إيمريك أوباميانغ، الذي أنهى الهجمة بنجاح بعد هجوم مرتد سريع. وعاد غرينوود ليؤدي دورًا مؤثرًا مجددًا بعيد الاستراحة، مقدّمًا تمريرة حاسمة أخرى لإيغور بايشاو الذي ضاعف أفضلية مارسيليا. وهدّد ميتز بالعودة لفترة وجيزة عندما قلّص جيورغي تسيتايشفلي النتيجة، لكن حامد جونيور تراوري حسم الفوز في الوقت بدل الضائع، مؤمّنًا ثلاث نقاط رفعت مارسيليا إلى المركز الثالث.
جرينوود يوضح طموحه للفوز بالحذاء الذهبي
على الرغم من أدائه اللافت في صناعة اللعب، أوضح غرينوود أن تركيزه الأساسي لا يزال منصبًا على تسجيل الأهداف وإنهاء الموسم كأفضل هداف في الدوري الفرنسي، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 15 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط خلف نجم رين إستيبان لوبول وإحساس ستراسبورغ خواكين بانيكيلي.
وقال بعد المباراة: "هداف الدوري الفرنسي؟ أحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لمساعدة الفريق. الموسم الماضي كنت الهداف مثل عثمان ديمبيلي، لكن هذه المرة أريد أن أحقق ذلك بمفردي".
سباق محتدم على الحذاء الذهبي يتشكّل
ينبع إصرار غرينوود جزئياً من ظروف نتيجة الموسم الماضي. فعلى الرغم من أنه أنهى الموسم متساوياً مع ديمبيلي برصيد 21 هدفاً، فإن الحذاء الذهبي الرسمي للدوري الفرنسي (ليغ 1) مُنح لجناح باريس سان جيرمان بسبب معايير كسر التعادل. وقد تأثر القرار بإحصاءات ركلات الجزاء، إذ سجل غرينوود سبع ركلات من علامة الجزاء مقارنة بركلة جزاء واحدة سجّلها ديمبيلي. هذا الموسم، يتقدم غرينوود حالياً على نجم باريس سان جيرمان بـ15 هدفاً مقابل 10 لديمبيلي. ومع ذلك، تبقى المنافسة محتدمة، إذ يطمح ليبول وبانيكيلي ومهاجم لانس أودسون إدوارد جميعاً إلى نيل الجائزة الفردية.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يوفّر هذا الانتصار دفعة مهمة لمرسيليا وللمدرب الرئيسي حبيب بيي، إذ يسعى النادي إلى ضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 52 نقطة من 29 مباراة، متقدماً بفارق نقطتين فقط على ليل (28 مباراة). وتكون المباراة المقبلة لمرسيليا خارج أرضه أمام لوريان.
ومع استمرار غرينوود في التأثير على المباريات سواء كمُسجّل أو كصانع للأهداف، سيأمل مرسيليا في بناء الزخم خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، بينما يسعى اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى حسم لقب هداف الدوري الفرنسي بشكل منفرد.