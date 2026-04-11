على الرغم من أدائه اللافت في صناعة اللعب، أوضح غرينوود أن تركيزه الأساسي لا يزال منصبًا على تسجيل الأهداف وإنهاء الموسم كأفضل هداف في الدوري الفرنسي، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 15 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط خلف نجم رين إستيبان لوبول وإحساس ستراسبورغ خواكين بانيكيلي.

وقال بعد المباراة: "هداف الدوري الفرنسي؟ أحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لمساعدة الفريق. الموسم الماضي كنت الهداف مثل عثمان ديمبيلي، لكن هذه المرة أريد أن أحقق ذلك بمفردي".