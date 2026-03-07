ماسون غرينوود على وشك الرحيل؟ رحيله عن مرسيليا "احتمال حقيقي" وسط اهتمام السعودية بعد أن تجاهل المهاجم الإنجليزي زملاءه في الهزيمة بركلات الترجيح

بينما كان أتلتيكو مدريد مهتمًا به في السابق، تحول التركيز الآن نحو الدوري السعودي للمحترفين. ويوصف الانتقال إلى الخليج الآن بأنه "احتمال حقيقي" لغرينوود، الذي قد يصل سعر انتقاله إلى حوالي 50 مليون يورو. ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تساعد بشكل كبير في تحقيق التوازن في ميزانية مرسيليا، على الرغم من أنه من غير المرجح أن توافق إدارة النادي على بيعه بسعر رخيص بالنظر إلى الاستثمار الأولي الذي تم إنفاقه للتعاقد معه.