ماريو غوتزه، الفائز بكأس العالم، يوقع على تمديد عقده مع أحد أندية الدوري الألماني

سيواصل جوتزه ارتداء قميص أينتراخت فرانكفورت بعد انتهاء الموسم الحالي. فقد أعلن الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري الألماني رسمياً يوم الأربعاء أن صانع الألعاب البالغ من العمر 33 عاماً قد مدد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي، لمدة عامين إضافيين. ويضمن هذا القرار استمرار اللاعب المخضرم في مسيرته مع «النسور»، التي بدأت في عام 2022 عقب انتقاله من نادي بي إس في.

"إنترخت فرانكفورت يعني لي الكثير. أنا هنا منذ ما يقرب من أربع سنوات وقضيت وقتًا رائعًا حتى الآن. أشعر أنا وعائلتي براحة كبيرة في فرانكفورت"، أوضح جوتزه في الإعلان.

وتحدث نجم خط الوسط، الذي قاد ألمانيا إلى لقبها الرابع في كأس العالم بهدفه الأسطوري في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، عن الفترة المتبقية له كلاعب محترف: "في المرحلة الحالية من مسيرتي، هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا - وأنا أعلم أن مسيرة كرة القدم محدودة. ولهذا السبب، أعتز بكل لحظة أقضيها على أرض الملعب وفي الاستاد. لقد أقنعتني متعة كرة القدم وهذا النادي بتمديد عقدي".