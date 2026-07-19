أن تفوز على خصمك، في مباراة بحجم نهائي كأس العالم، ثم تتوجه إليه وتطلب صورة تذكارية معه، هكذا تحدث النجم الألماني ماريو جوتسه، عن طلبه إلى ليونيل ميسي، بعد نهائي مونديال 2014.
"لم يكن الوقت المناسب ولكنه قدوتي" .. ماريو جوتسه يروي كواليس صورته مع ميسي في نهائي كأس العالم 2014!
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بطل نهائي البرازيل
ورفع الحكم لوحة التبديل، في الدقيقة 87، معلنًا عن دخول ماريو جوتسه، بديلًا للهداف ميروسلاف كلوزه، فيما كانت لوحة النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين ألمانيا والأرجنتين، في نهائي مونديال 2014، المُقام على ملعب ماركانا التاريخي.
وأمام أنظار 74 ألف متفرج، خطف جوتسه الأنظار باستلام الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء، ثم تسديدة على الطائر، سكنت شباك الحارس سيرجيو روميرو، في الدقيقة 112، معلنة عن هدف المباراة الوحيد، الذي منح "المانشافت" لقب كأس العالم، الرابع في تاريخه.
ولم يسجل جوتسه قبلها سوى هدف وحيد في مرمى غانا، في الجولة الثانية، إلا أنه ارتدى ثوب البطل، وأعلن عن قيادة ألمانيا للنجمة الرابعة، فيما اكتفى بهدفيه خلال مسيرته بكأس العالم، حيث شارك أيضًا في نسخة قطر 2022، خلال مباراتي اليابان وكوستاريكا، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، وخرجت بلاده مبكرًا من دور المجموعات.
"ربما لم يكن الوقت المناسب"
وتحدث جوتسه، في مقابلة مع موقع "ذا أتلتيك"، عن لحظته مع ميسي، حيث طلب منه التقاط صورة معه، في الممر خارج الملعب.
وقال نجم آينتراخت فرانكفورت الحالي، "ربما لم يكن الوقت مناسبًا تمامًا، لست متأكدًا من ذلك، ربما ما كان عليّ أن أسأله، ولكن هذا ما حدث".
وتابع "حسنا، إنه قدوتي، فهو رائع للغاية، أنه أفضل لاعب في العالم، أعتقد أنه تقبّل الأمر بهدوء، ولكنه بالطبع شعر بخيبة أمل، فقد خسروا المباراة".
وعن استعداد ميسي لنهائي كأس العالم 2026، وطموحه للفوز باللقب للمرة الثانية تواليًا، وصف جوتسه ما يقدمه القائد الأرجنتيني، في عامه الـ39 بـ"الجنوني"، مضيفًا "إنه فريد من نوعه، الطريقة التي تطورت بها مسيرته على مدار الزمن، وكيف حقق كل ذلك، وأداؤه والأهداف التي سجلها".
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جوتسه عن هدفه في نهائي المونديال: "كنت صغيرًا جدًا"
ويستطيع جوتسه أن يتفهم ما يشعر به المحترفون قبل نهائي كأس العالم، حيث قال اللاعب صاحب الـ34 عامًا، إن المرء يشعر بالتوتر، ويحلم بتسجيل هدف، وفي الوقت نفسه يخشى ارتكاب خطأ فادحًا، ودائمًا ما يكون المرء في حيرة من أمره.
واعترف نجم بايرن ميونخ السابق، بأن الهدف الذهبي الذي أحرزه في ملعب ماركانا، قد غيّر حياته بشكل هائل، متابعًا "كنت صغيرًا جدًا، وقد غيّر ذلك الكثير من الأمور؛ الاهتمام، والتوقعات، كل شيء ببساطة".
واستطرد "تشعر بأنك تسير على الطريق الصحيح، وأنك تتطور، وتفوز بالألقاب، وتواصل تطورك على النحو الأمثل، لكن من الصعب أن تواكب هذا المعيار خلال السنوات العشر التالية، لقد كنت بحاجة إلى وقت لأدرك أن الأمر لا يسير هكذا دائمًا".
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ليونيل ميسي من أجل كتابة التاريخ
ورغم خسارته للقب في نهائي 2014، إلا أن ليونيل ميسي توج حينها بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نجح "لابولجا" في إنهاء انتظاره الطويل، ليفوز بالمونديال على أرض قطر في 2022، كما فاز بالجائزة الفردية للمرة الثانية.
ويواجه ميسي تحديًا كبيرًا للجمع بين كأس العالم وجائزة أفضل لاعب، للمرة الثانية تواليًا، رغم أنه لعب دورًا كبيرًا في قيادة الأرجنتين إلى المباراة النهائية، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، وساهم في صنع أكثر من ريمونتادا أرجنتينية خلال المباريات الإقصائية.
ويواجه ميسي منافسة شرسة أمام المنتخب الإسباني، الذي قدم أداءً تمتع بالتنظيم والأداء الدفاعي، واستطاع السيطرة على مجريات مباراة فرنسا في نصف النهائي، في الوقت الذي يطمح فيه لامين يامال ورفاقه بإضافة النجمة الثانية بعد 2010، كما يسعى القائد الأرجنتيني، للعودة إلى صدارة الهدافين، خاصة وأنه على بعد هدفين من معادلة كيليان مبابي، في تصدر هدافي البطولة، والوصول للهدف العاشر، وبفارق هدف عن معادلة مبابي، في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 22 هدفًا.
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