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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مارينو بوسيتش يدافع عن نفسه أمام "تهمة" إصابات الأهلي.. وإيفان توني يكشف عن سر تجاهله "سخرية" الخليج!

الأهلي
مارينو بوسيتش
إيفان توني
الأهلي ضد الخليج
الخليج
دوري روشن السعودي

الأهلي حصد 3 نقاط مهمة جديدة..

حرص الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، بالإضافة إلى المهاجم الإنجليزي إيفان توني، على توضيح بعض الملفات الجدلية؛ بعد الفوز على نادي الخليج، مساء يوم الجمعة.

الأهلي فاز (4-1) على نادي الخليج؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مارينو بوسيتش يدافع عن نفسه أمام "تهمة" الإصابات

    وفي هذا السياق.. رد الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، على الاتهامات الموجهة إلى الجهازين الفني والطبي؛ بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها نجوم الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    آخر ضحايا إصابات الأهلي، هو المدافع التركي ميريح ديميرال؛ الذي تعرض للإصابة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الخليج في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ونفى بوسيتش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الخليج، أن يكون "الحمل التدريبي" هو السبب في إصابات نجوم الفريق الأهلاوي، كما يردد البعض.

  • بوسيتش يشرح أسباب إصابة نجوم الأهلي العديدة!

    واستكمالًا لتصريحاته.. تطرق الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، إلى "الأسباب" التي أدت إلى الإصابات العديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وكشف بوسيتش عن أن ضغط المباريات، بالإضافة إلى الاحتكاكات في عالم كرة القدم وصعوبة الطقس والمناخ؛ كلها "أسباب طبيعية" أدت إلى الإصابات العديدة، التي ضربت نجوم الفريق الأهلاوي.


  • لماذا لم يرد إيفان توني على "سخرية" الخليج؟

    وعلى جانب آخر.. سُئل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، عن "السخرية" التي تعرض لها من نادي الخليج؛ وذلك قبل مباراة الفريقين مساء الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    حساب الخليج عبر منصة "تيك توك" سخر من توني قبل المباراة؛ وذلك بإظهاره وهو يهرب من غرفة كان يتواجد فيها، خوفًا من هذا المواجهة.

    توني أكد في تصريحات مع الصحفي وليد سعيد، أنه رفض الرد على الخليج، حتى لا تقوم باقي الأندية بالتصرف نفسه؛ في إشارة إلى أن حديثه عن الأمر قد يدفع المنافسين الآخرين إلى "السخرية منه"، بحثًا عن الشهرة.

    وشدد توني على أنه رد فوق أرضية الملعب؛ وذلك بقيادة فريق الأهلي الأول لكرة القدم للفوز (4-1) على الخليج، مساء يوم الجمعة.

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  • Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2026-2027

    عملاق جدة الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 بشكلٍ سيئ للغاية، تحت قيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش.

    لكن.. الأهلي انتفض بعد ذلك؛ وحقق سلسلة من الانتصارات المتتالية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وصلت إلى 4 مباريات.

    ويحتل الفريق الأهلاوي "المركز الخامس" في الدوري؛ برصيد 21 نقطة من 10 مباريات حتى الآن، مع لقاء مؤجل.

    كما تأهل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى جانب تحقيق انتصار وتعادل في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

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