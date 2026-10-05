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أحمد فرهود

مارك فان بوميل ذبح بلجيكا ضد فرنسا: 13 دقيقة تحول زين الدين زيدان من "متهم إلى عبقري".. وغياب كيليان مبابي يفضح عثمان ديمبيلي

فقرات ومقالات
فرنسا ضد بلجيكا
فرنسا
بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
زين الدين زيدان
عثمان ديمبيلي
كيليان مبابي
مايكل أوليسي
مارك فان بوميل
روميلو لوكاكو
دودي لوكيباكيو

مباراة مثيرة في أحداثها..

دائمًا ما ارتبط اسم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بـ"الحظ"؛ وذلك بعد دخوله عالم التدريب بشكلٍ رسمي، من بوابة العملاق الإسباني ريال مدريد.

وها هو زيدان مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الذي تولى قيادته رسميًا بعد بطولة كأس العالم 2026؛ يواصل سلسلة انتصاراته بسيناريوهات مثيرة للغاية، سواء وصفها البعض بـ"الحظ" أو "العبقرية".

آخر انتصارات زيدان مع المنتخب الفرنسي؛ جاءت ضد بلجيكا (4-1)، ضمن الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقدم منتخب بلجيكا أولًا، بواسطة دودي لوكيباكيو في الدقيقة 35؛ قبل أن يقلب "الديوك الفرنسية" النتيجة لصالحهم، في آخر 13 دقيقة من عمر المباراة.

أهداف الديوك الأربعة؛ جاءت عن طريق ديزيري دوري في الدقيقة 77، ريان شرقي في الدقيقة 81 ومايكل أوليسي "ثنائية" في الدقيقتين 88 و90+1.

وبهذه النتيجة.. انفرد منتخب فرنسا بـ"صدارة" المجموعة، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن إيطاليا "الوصيفة"، وأربع نقاط عن بلجيكا "الثالثة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز فرنسا الكبير ضد بلجيكا..

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    زين الدين زيدان.. نجاح مع منتخب فرنسا ولكن!

    منذ رحيله عن العملاق الإسباني ريال مدريد، صيف عام 2021؛ ظل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بلا نادٍ أو منتخب، حيث أخذ يرفض العرض تلو الآخر.

    سبب هذا الرفض؛ هو رغبة زيدان بل وإصراره المستمر، على قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

    وأخيرًا.. تحقق حلم الأسطورة الفرنسية بقيادة منتخب بلاده؛ وذلك بعد نهاية ولاية مواطنه ديدييه ديشان، بختام بطولة كأس العالم 2026.

    والآن وبعد 4 مباريات رسمية، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي؛ نستطيع أن نطرح سؤالًا مهمًا؛ وهو: "هل استحق (الديوك) كل هذا الانتظار من زيدان".

    وللإجابة على هذا السؤال؛ دعونا نشير إلى أنه بلغة الأرقام.. زين الدين زيدان حقق 3 انتصارات وتعادل، وبدون أي هزيمة - حتى الآن -.

    هذه الأرقام تؤكد نجاح زيدان بالطبع؛ لكن في المقابل لابد من الوقوف عند بعض العيوب الواضحة في المنتخب الفرنسي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم وجود تنظيم هجومي في معظم المباريات؛ حيث يتم الاعتماد على المهارات الفردية فقط.

    * ثانيًا: المعاناة أمام بعض المنتخبات؛ التي تقوم بالضغط المبكر.

    نعم عزيزي القارئ، هذه العيوب ظهرت في مباريات فرنسا مع زيدان؛ بما فيها مواجهة بلجيكا مساء يوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    ولم نشعر بوجود منظومة هجومية فرنسية، وسط تفوق تكتيكي واضح للمنتخب البلجيكي، طوال 70 دقيقة كاملة من عمر المباراة؛ وذلك إلى أن تغيّرت النتيجة بالكامل، في الدقائق الـ13 الأخيرة.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    الثلاثي البديل.. عندما غيّرت "دكة فرنسا" النتيجة ضد بلجيكا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الحديث الآن عن سبب تحول منتخب فرنسا في الـ13 دقيقة الأخيرة ضد بلجيكا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    السبب ببساطة هو الثلاثي الذي دخل بديلًا ضد منتخب بلجيكا، في الشوط الثاني من عمر المباراة؛ وهم:

    * أولًا: مايكل أوليسي؛ الذي دخل بديلًا في الدقيقة 60.

    * ثانيًا: ريان شرقي؛ الذي دخل بديلًا في الدقيقة 60.

    * ثالثًا: ديزيري دوي؛ الذي دخل بديلًا في الدقيقة 72.

    وشارك هذا الثلاثي في الأهداف الأربعة؛ حيث سجل شرقي هدفًا، بينما هز أوليسي شباك الخصم "مرتين" مع صناعة آخر.

    ومن ناحيته.. أحرز دوي هدفًا في شباك منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، مع تقديمه تمريرتين حاسمتين لزملائه.

    وهُنا قد يقول البعض: "إذًا.. المدير الفني زين الدين زيدان عبقريًا؛ والدليل نجاح جميع تبديلاته!".

    نعم عزيزي القارئ؛ بالطبع لابد من الإشادة بالمدرب عند نجاح تبديلاته في المباراة، وهذا الأمر يُحسب لزيدان ضد بلجيكا بكل تأكيد.

    لكننا ننبه مجددًا؛ نحن نتحدث بصفةٍ عامة.. أننا لم نشاهد منظومة هجومية فعالة في المباريات الثلاث الماضية مع زيدان، بالإضافة إلى ثلثي اللقاء ضد منتخب بلجيكا تقريبًا.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    كيليان مبابي.. غيابه "يفضح" عثمان ديمبيلي مع منتخب فرنسا!

    الآن.. لنتطرق إلى جزئية مهمة أخرى؛ وهي غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن 3 مباريات متتالية لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، حيث جاءت النتائج كالتالي:

    * الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية: بلجيكا (0-1) فرنسا.

    * الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية: فرنسا (1-1) إيطاليا.

    * الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الأولى" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية: فرنسا (4-1) بلجيكا.

    وعلى الورق؛ غياب مبابي لم يؤثر بشكلٍ كبير للغاية على منتخب فرنسا، سواء فيما يتعلق بالنتائج أو تسجيل الأهداف.

    إلا أنه على جانب آخر؛ فإن غياب هذا النجم الكبير الذي ينشط في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، أثبت قيمة اسم ما وفضح آخر - كما يُقال -.

    نعم؛ الاسم الذي فضحه غياب مبابي ليس إلا عثمان ديمبيلي، الذي فشل في حمل "الديوك الفرنسية" على كتفيه.

    ديمبيلي الذي أبدع بشكلٍ كبير للغاية، وكان سببًا في قيادة نادي باريس سان جيرمان للتتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 و2025-2026، بعد رحيل مبابي إلى ريال مدريد؛ ها هو يفشل في تكرار نفس الأمر مجددًا، مع منتخب فرنسا.

    أما الاسم الآخر الذي أثبت شخصيته القيادية حقًا؛ فهو نجم نادي بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسي، الذي أبدع في غياب مبابي وحمل المنتخب الفرنسي بكل ما تحمله من معاني.

    أوليسي سجل 4 أهداف في المباريات الثلاث؛ بل أنه كان "العنصر الرئيس" الذي يغير النتيجة لصالح كتيبة المدير الفني زين الدين زيدان، بشكلٍ مستمر.

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  • Mark van BommelGetty

    مارك فان بوميل.. مدرب ذبح البلجيكيين ضد فرنسا!

    ومن ناحيته.. منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارك فان بوميل، قدّم مباراة تكتيكية رائعة لمدة 70 دقيقة ضد فرنسا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التأمين الدفاعي الأكثر من رائع.

    * ثانيًا: الاعتماد على المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو؛ كـ"محطة" ووسيلة للضغط وسحب المدافعين.

    * ثالثًا: استخدام الجناح دودي لوكيباكيو كـ"أقوى سلاح" في الهجمات المرتدة؛ بالإضافة للتحرك خلف المدافعين.

    لكن في الدقيقة 70، قام فان بوميل بـ"سحب" لوكاكو ولوكيباكيو معًا؛ ليتحرر دفاع فرنسا بالكامل، حيث لم يجد أمامه من يضغط عليه أو يقوم بالهجمات المرتدة.

    هذا التحرر؛ قاد المنتخب الفرنسي للضغط بكل خطوطه على البلجيكيين، حتى قلب تأخُره (1-0) إلى الفوز برباعية كاملة.

    أي أننا نستطيع القول إن مارك فان بوميل؛ قام بـ"تسليم المباراة" إلى الفرنسيين، بالتزامن مع تبديلات المدير الفني زين الدين زيدان الذي تحدثنا عنها.